CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 556 1-2 Jul 557 1-2 Sep 561 1-4 Dec 567 3-4 Mar 572 1-2 May 572 3-4 Jul 561 1-2 Sep 562 3-4 Dec 571 3-4 Mar 574 3-4 May 569 1-2 Jul 547 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 331 3-4 Jul 336 3-4 Sep 341 3-4 Dec 350 3-4 Mar 362 1-4 May 369 Jul 373 1-4 Sep 369 3-4 Dec 374 1-2 Mar 386 3-4 May 392 1-2 Jul 396 1-2 Sep 387 3-4 Dec 387 Jul 401 1-4 Dec 392 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 274 1-4 Jul 267 3-4 Sep 257 3-4 Dec 253 1-2 Mar 257 1-2 May 257 1-2 Jul 257 3-4 Sep 265 Dec 265 Mar 265 Jul 265 Sep 265 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 863 1-2 Jul 871 Aug 873 1-2 Sep 872 1-4 Nov 875 3-4 Jan 878 3-4 Mar 867 1-4 May 867 Jul 875 1-4 Aug 875 1-2 Sep 869 1-4 Nov 867 Jan 874 Mar 875 1-2 May 881 1-4 Jul 886 1-4 Aug 884 3-4 Sep 885 3-4 Nov 882 3-4 Jul 902 3-4 Nov 898 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 27.41 Jul 27.76 Aug 27.93 Sep 28.10 Oct 28.25 Dec 28.57 Jan 28.76 Mar 28.84 May 28.99 Jul 29.23 Aug 29.34 Sep 29.44 Oct 29.54 Dec 29.77 Jan 29.96 Mar 30.24 May 30.38 Jul 30.47 Aug 30.41 Sep 30.26 Oct 30.26 Dec 30.27 Jul 30.27 Oct 30.27 Dec 30.27 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 292.50 Jul 297.80 Aug 298.10 Sep 298.80 Oct 299.50 Dec 302.50 Jan 302.70 Mar 299.00 May 298.10 Jul 300.60 Aug 301.20 Sep 300.80 Oct 300.00 Dec 301.00 Jan 301.00 Mar 301.00 May 301.00 Jul 301.00 Aug 301.00 Sep 301.00 Oct 301.00 Dec 301.00 Jul 301.00 Oct 301.00 Dec 301.00