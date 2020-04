CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 549 1-4 Jul 547 1-2 Sep 550 3-4 Dec 558 1-4 Mar 564 3-4 May 563 1-2 Jul 551 Sep 553 Dec 561 Mar 565 1-2 May 560 1-4 Jul 536 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 331 1-2 Jul 337 1-4 Sep 342 1-4 Dec 351 Mar 361 3-4 May 368 1-4 Jul 372 1-4 Sep 366 Dec 371 1-4 Mar 383 1-2 May 389 1-4 Jul 393 1-2 Sep 384 3-4 Dec 384 Jul 398 1-4 Dec 389 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 274 1-4 Jul 267 Sep 257 1-2 Dec 252 1-2 Mar 256 1-2 May 256 1-2 Jul 256 3-4 Sep 264 Dec 264 Mar 264 Jul 264 Sep 264 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 854 3-4 Jul 861 Aug 864 Sep 863 1-2 Nov 866 3-4 Jan 869 Mar 855 1-2 May 854 Jul 861 Aug 860 3-4 Sep 854 1-2 Nov 851 3-4 Jan 860 Mar 862 May 867 1-4 Jul 871 3-4 Aug 870 1-4 Sep 871 1-4 Nov 868 1-4 Jul 888 1-4 Nov 886 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 27.48 Jul 27.81 Aug 27.97 Sep 28.13 Oct 28.28 Dec 28.61 Jan 28.80 Mar 28.90 May 29.04 Jul 29.30 Aug 29.42 Sep 29.53 Oct 29.61 Dec 29.84 Jan 30.03 Mar 30.30 May 30.45 Jul 30.59 Aug 30.53 Sep 30.38 Oct 30.38 Dec 30.39 Jul 30.39 Oct 30.39 Dec 30.39 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 293.80 Jul 297.80 Aug 297.50 Sep 297.90 Oct 297.90 Dec 300.40 Jan 300.20 Mar 294.40 May 292.60 Jul 294.80 Aug 295.60 Sep 295.20 Oct 294.50 Dec 295.50 Jan 295.60 Mar 295.60 May 295.60 Jul 295.60 Aug 295.60 Sep 295.60 Oct 295.60 Dec 295.60 Jul 295.60 Oct 295.60 Dec 295.60