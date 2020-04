CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 555 3-4 Jul 551 Sep 552 3-4 Dec 560 Mar 566 1-4 May 564 3-4 Jul 552 Sep 553 1-2 Dec 562 1-4 Mar 566 1-4 May 561 1-2 Jul 539 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 327 3-4 Jul 333 1-2 Sep 339 1-4 Dec 348 1-4 Mar 359 1-2 May 366 Jul 369 3-4 Sep 363 3-4 Dec 368 Mar 380 1-4 May 386 Jul 390 1-2 Sep 381 3-4 Dec 381 1-2 Jul 395 3-4 Dec 386 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 273 1-2 Jul 268 Sep 258 Dec 253 Mar 257 May 257 Jul 257 1-4 Sep 264 1-2 Dec 264 1-2 Mar 264 1-2 Jul 264 1-2 Sep 264 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 855 1-2 Jul 861 1-4 Aug 864 Sep 863 1-4 Nov 865 1-4 Jan 866 1-2 Mar 850 3-4 May 849 Jul 856 3-4 Aug 857 Sep 850 1-4 Nov 847 Jan 855 1-4 Mar 857 1-4 May 862 1-2 Jul 867 Aug 865 1-2 Sep 866 1-2 Nov 863 Jul 883 Nov 880 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 26.83 Jul 27.15 Aug 27.32 Sep 27.48 Oct 27.63 Dec 27.96 Jan 28.11 Mar 28.21 May 28.38 Jul 28.66 Aug 28.78 Sep 28.90 Oct 28.99 Dec 29.23 Jan 29.47 Mar 29.76 May 29.91 Jul 30.07 Aug 30.01 Sep 29.86 Oct 29.86 Dec 29.87 Jul 29.87 Oct 29.87 Dec 29.87 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 297.00 Jul 299.90 Aug 300.10 Sep 300.80 Oct 300.70 Dec 302.60 Jan 302.00 Mar 295.40 May 293.40 Jul 295.50 Aug 296.10 Sep 295.60 Oct 294.60 Dec 295.30 Jan 295.60 Mar 295.60 May 295.60 Jul 295.60 Aug 295.60 Sep 295.60 Oct 295.60 Dec 295.60 Jul 295.60 Oct 295.60 Dec 295.60