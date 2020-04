New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2348 Up 88 May 2284 2392 2267 2366 Up 102 Jul 2338 Up 86 Jul 2269 2367 2269 2348 Up 88 Sep 2260 2355 2260 2338 Up 86 Dec 2245 2324 2241 2310 Up 78 Mar 2228 2309 2223 2292 Up 76 May 2222 2307 2222 2290 Up 75 Jul 2221 2303 2221 2287 Up 74 Sep 2284 Up 74 Dec 2278 Up 74 Mar 2268 Up 74