CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 549 1-4 Jul 545 Sep 547 Dec 554 1-4 Mar 560 May 558 Jul 545 1-2 Sep 546 3-4 Dec 554 3-4 Mar 559 1-2 May 554 3-4 Jul 531 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 330 3-4 Jul 336 3-4 Sep 342 1-4 Dec 350 3-4 Mar 362 May 368 1-4 Jul 371 3-4 Sep 365 3-4 Dec 370 Mar 382 1-4 May 388 Jul 392 1-4 Sep 383 1-2 Dec 382 3-4 Jul 397 Dec 388 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 272 3-4 Jul 268 1-4 Sep 258 1-4 Dec 255 1-2 Mar 259 1-2 May 259 1-2 Jul 259 3-4 Sep 267 Dec 267 Mar 267 Jul 267 Sep 267 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 854 1-4 Jul 859 1-2 Aug 862 Sep 860 1-2 Nov 861 1-2 Jan 862 1-2 Mar 846 May 844 1-2 Jul 852 1-4 Aug 852 3-4 Sep 846 Nov 842 1-4 Jan 850 3-4 Mar 852 3-4 May 858 1-4 Jul 862 1-2 Aug 861 1-2 Sep 862 1-2 Nov 859 1-4 Jul 879 1-4 Nov 877 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 26.43 Jul 26.75 Aug 26.91 Sep 27.07 Oct 27.23 Dec 27.56 Jan 27.74 Mar 27.86 May 28.04 Jul 28.32 Aug 28.44 Sep 28.56 Oct 28.66 Dec 28.90 Jan 29.16 Mar 29.47 May 29.66 Jul 29.86 Aug 29.83 Sep 29.67 Oct 29.67 Dec 29.68 Jul 29.68 Oct 29.68 Dec 29.68 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 303.20 Jul 303.30 Aug 302.40 Sep 302.70 Oct 302.10 Dec 303.50 Jan 302.10 Mar 295.10 May 293.00 Jul 295.40 Aug 295.80 Sep 295.10 Oct 293.80 Dec 294.70 Jan 294.90 Mar 294.90 May 294.90 Jul 294.90 Aug 294.90 Sep 294.90 Oct 294.90 Dec 294.90 Jul 294.90 Oct 294.90 Dec 294.90