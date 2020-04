CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 541 3-4 Jul 538 3-4 Sep 542 1-4 Dec 551 Mar 557 1-4 May 555 1-4 Jul 544 Sep 544 3-4 Dec 553 Mar 558 May 552 1-4 Jul 527 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 333 1-2 Jul 338 1-2 Sep 342 Dec 349 3-4 Mar 361 1-4 May 367 3-4 Jul 371 1-2 Sep 365 3-4 Dec 369 1-2 Mar 382 May 387 3-4 Jul 392 Sep 383 1-4 Dec 382 3-4 Jul 397 Dec 388 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 264 1-2 Jul 263 Sep 254 1-2 Dec 250 3-4 Mar 254 3-4 May 254 3-4 Jul 255 Sep 262 1-4 Dec 262 1-4 Mar 262 1-4 Jul 262 1-4 Sep 262 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 858 3-4 Jul 864 Aug 865 1-2 Sep 862 1-2 Nov 863 Jan 863 3-4 Mar 848 May 845 1-2 Jul 854 1-2 Aug 855 Sep 848 1-4 Nov 844 1-2 Jan 853 Mar 855 May 860 1-2 Jul 865 Aug 863 3-4 Sep 865 Nov 861 3-4 Jul 881 3-4 Nov 879 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 26.24 Jul 26.59 Aug 26.76 Sep 26.92 Oct 27.07 Dec 27.42 Jan 27.64 Mar 27.80 May 28.03 Jul 28.33 Aug 28.45 Sep 28.57 Oct 28.70 Dec 28.98 Jan 29.23 Mar 29.52 May 29.74 Jul 29.80 Aug 29.77 Sep 29.61 Oct 29.61 Dec 29.62 Jul 29.62 Oct 29.62 Dec 29.62 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 309.10 Jul 307.80 Aug 305.60 Sep 305.10 Oct 304.40 Dec 305.80 Jan 303.90 Mar 296.30 May 293.70 Jul 296.20 Aug 296.50 Sep 295.80 Oct 294.70 Dec 295.60 Jan 295.90 Mar 295.90 May 295.90 Jul 295.90 Aug 295.90 Sep 295.90 Oct 295.90 Dec 295.90 Jul 295.90 Oct 295.90 Dec 295.90