CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 568 3-4 Jul 562 1-2 Sep 565 1-4 Dec 572 3-4 Mar 578 3-4 May 577 Jul 566 1-4 Sep 567 Dec 575 3-4 Mar 580 May 574 1-2 Jul 550 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 340 3-4 Jul 346 Sep 349 3-4 Dec 357 1-2 Mar 368 1-2 May 374 1-2 Jul 377 1-2 Sep 371 1-2 Dec 377 1-2 Mar 390 1-4 May 395 3-4 Jul 399 1-2 Sep 391 3-4 Dec 390 Jul 403 1-2 Dec 395 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 264 1-4 Jul 267 1-2 Sep 261 1-4 Dec 256 Mar 260 May 260 Jul 260 1-4 Sep 267 1-2 Dec 267 1-2 Mar 267 1-2 Jul 267 1-2 Sep 267 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 886 Jul 889 1-2 Aug 888 3-4 Sep 881 Nov 877 1-2 Jan 875 1-2 Mar 855 1-4 May 851 Jul 859 1-2 Aug 859 3-4 Sep 851 Nov 845 1-4 Jan 853 1-2 Mar 855 3-4 May 861 3-4 Jul 866 3-4 Aug 865 1-2 Sep 866 3-4 Nov 865 1-4 Jul 885 1-4 Nov 880 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 27.01 Jul 27.36 Aug 27.51 Sep 27.66 Oct 27.81 Dec 28.17 Jan 28.38 Mar 28.51 May 28.74 Jul 29.03 Aug 29.15 Sep 29.28 Oct 29.35 Dec 29.59 Jan 29.83 Mar 30.12 May 30.25 Jul 30.31 Aug 30.28 Sep 30.12 Oct 30.12 Dec 30.13 Jul 30.13 Oct 30.13 Dec 30.13 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 321.50 Jul 318.90 Aug 314.00 Sep 310.00 Oct 308.00 Dec 308.40 Jan 305.40 Mar 295.80 May 293.00 Jul 294.90 Aug 295.00 Sep 294.00 Oct 291.70 Dec 292.50 Jan 292.80 Mar 292.80 May 292.80 Jul 292.80 Aug 292.80 Sep 292.80 Oct 292.80 Dec 292.80 Jul 292.80 Oct 292.80 Dec 292.80