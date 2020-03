CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 569 1-2 Jul 558 1-4 Sep 559 Dec 566 3-4 Mar 572 May 571 1-2 Jul 560 3-4 Sep 561 1-2 Dec 570 3-4 Mar 574 May 569 1-4 Jul 545 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 341 1-4 Jul 347 1-2 Sep 352 Dec 359 3-4 Mar 369 1-4 May 374 Jul 376 3-4 Sep 370 Dec 376 1-4 Mar 389 May 393 3-4 Jul 398 1-2 Sep 390 3-4 Dec 389 1-4 Jul 402 3-4 Dec 394 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 261 1-2 Jul 263 3-4 Sep 259 1-2 Dec 256 Mar 260 May 260 Jul 260 1-4 Sep 267 1-2 Dec 267 1-2 Mar 267 1-2 Jul 267 1-2 Sep 267 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 882 1-4 Jul 886 1-2 Aug 886 Sep 877 3-4 Nov 874 1-2 Jan 872 1-4 Mar 852 1-2 May 849 3-4 Jul 858 1-4 Aug 858 1-2 Sep 851 1-4 Nov 847 Jan 855 1-2 Mar 857 3-4 May 863 1-4 Jul 868 Aug 866 3-4 Sep 868 Nov 866 1-2 Jul 886 1-2 Nov 882 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 26.87 Jul 27.23 Aug 27.40 Sep 27.56 Oct 27.71 Dec 28.08 Jan 28.30 Mar 28.43 May 28.65 Jul 28.94 Aug 29.08 Sep 29.22 Oct 29.30 Dec 29.54 Jan 29.79 Mar 30.08 May 30.27 Jul 30.37 Aug 30.34 Sep 30.18 Oct 30.18 Dec 30.19 Jul 30.19 Oct 30.19 Dec 30.19 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 325.50 Jul 320.90 Aug 315.00 Sep 310.90 Oct 308.60 Dec 309.00 Jan 305.50 Mar 295.70 May 293.70 Jul 296.30 Aug 296.40 Sep 295.30 Oct 293.70 Dec 294.30 Jan 294.30 Mar 294.30 May 294.30 Jul 294.30 Aug 294.30 Sep 294.30 Oct 294.30 Dec 294.30 Jul 294.30 Oct 294.30 Dec 294.30