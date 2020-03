New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2271 Up 2 May 2242 2301 2242 2265 Up 8 Jul 2261 2299 2253 2271 Up 2 Sep 2271 2300 2260 2276 Up 1 Dec 2242 2277 2242 2257 Down 3 Mar 2238 2258 2229 2241 Up 1 May 2234 2255 2226 2238 Up 2 Jul 2231 2248 2227 2235 Up 2 Sep 2233 2244 2231 2231 Up 3 Dec 2230 2230 2223 2223 Up 2