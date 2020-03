New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2269 Up 7 May 2252 2268 2229 2257 Up 2 Jul 2265 2278 2242 2269 Up 7 Sep 2257 2280 2249 2275 Up 14 Dec 2242 2266 2236 2260 Up 17 Mar 2226 2251 2222 2240 Up 13 May 2222 2242 2222 2236 Up 12 Jul 2221 2239 2221 2233 Up 12 Sep 2218 2229 2218 2228 Up 12 Dec 2211 2221 2211 2221 Up 15