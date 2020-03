CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 569 Jul 556 1-4 Sep 555 Dec 561 1-4 Mar 564 1-4 May 561 3-4 Jul 549 3-4 Sep 551 1-2 Dec 558 1-2 Mar 564 May 559 Jul 544 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 348 3-4 Jul 354 1-4 Sep 359 Dec 367 1-4 Mar 377 1-2 May 382 Jul 384 Sep 377 1-2 Dec 383 Mar 395 1-4 May 399 3-4 Jul 404 3-4 Sep 394 3-4 Dec 394 1-2 Jul 407 1-4 Dec 399 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 261 Jul 259 3-4 Sep 255 Dec 253 1-2 Mar 257 1-2 May 257 1-2 Jul 257 3-4 Sep 265 Dec 265 Mar 265 Jul 265 Sep 265 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 880 1-4 Jul 884 3-4 Aug 885 3-4 Sep 880 1-2 Nov 879 Jan 878 1-2 Mar 864 May 864 1-4 Jul 873 1-4 Aug 873 1-2 Sep 866 3-4 Nov 863 3-4 Jan 871 1-2 Mar 873 1-2 May 879 Jul 884 Aug 882 Sep 882 Nov 880 3-4 Jul 900 3-4 Nov 896 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 26.50 Jul 26.86 Aug 27.01 Sep 27.18 Oct 27.34 Dec 27.73 Jan 27.97 Mar 28.15 May 28.36 Jul 28.67 Aug 28.81 Sep 28.96 Oct 29.08 Dec 29.30 Jan 29.55 Mar 29.88 May 30.06 Jul 30.16 Aug 30.13 Sep 29.97 Oct 29.97 Dec 29.98 Jul 29.98 Oct 29.98 Dec 29.98 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 322.90 Jul 320.30 Aug 315.70 Sep 313.40 Oct 312.00 Dec 312.60 Jan 309.90 Mar 301.30 May 300.60 Jul 303.40 Aug 303.60 Sep 302.90 Oct 301.20 Dec 301.70 Jan 301.60 Mar 301.60 May 301.60 Jul 301.60 Aug 301.60 Sep 301.60 Oct 301.60 Dec 301.60 Jul 301.60 Oct 301.60 Dec 301.60