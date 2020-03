CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 562 1-2 Jul 555 3-4 Sep 555 3-4 Dec 562 1-4 Mar 566 1-2 May 562 Jul 549 3-4 Sep 550 Dec 556 1-4 Mar 563 May 563 3-4 Jul 550 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 343 1-2 Jul 349 1-2 Sep 355 1-4 Dec 364 1-4 Mar 374 1-2 May 378 3-4 Jul 380 1-4 Sep 372 3-4 Dec 379 1-4 Mar 393 1-4 May 398 Jul 401 3-4 Sep 391 3-4 Dec 391 1-4 Jul 403 3-4 Dec 397 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 268 1-2 Jul 267 1-4 Sep 260 1-4 Dec 259 1-4 Mar 263 1-4 May 263 1-4 Jul 263 1-2 Sep 270 3-4 Dec 270 3-4 Mar 270 3-4 Jul 270 3-4 Sep 270 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 884 Jul 885 1-2 Aug 884 3-4 Sep 875 1-4 Nov 872 1-2 Jan 870 3-4 Mar 845 1-4 May 846 3-4 Jul 856 Aug 855 3-4 Sep 853 1-4 Nov 852 Jan 859 3-4 Mar 862 May 866 1-2 Jul 873 Aug 871 1-4 Sep 871 1-4 Nov 870 Jul 890 Nov 885 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 26.14 Jul 26.40 Aug 26.54 Sep 26.68 Oct 26.85 Dec 27.22 Jan 27.49 Mar 27.68 May 27.90 Jul 28.21 Aug 28.36 Sep 28.50 Oct 28.63 Dec 28.93 Jan 29.18 Mar 29.52 May 29.71 Jul 29.80 Aug 29.73 Sep 29.70 Oct 29.70 Dec 29.71 Jul 29.71 Oct 29.71 Dec 29.71 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 333.60 Jul 324.00 Aug 315.10 Sep 311.60 Oct 310.10 Dec 311.30 Jan 308.00 Mar 295.50 May 294.50 Jul 297.10 Aug 297.60 Sep 297.60 Oct 297.00 Dec 297.00 Jan 298.20 Mar 298.20 May 298.20 Jul 298.20 Aug 298.20 Sep 298.20 Oct 298.20 Dec 298.20 Jul 298.20 Oct 298.20 Dec 298.20