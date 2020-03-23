دبي، الإمارات (أ ب)- أعلنت الإمارات، التي تضم أكثر المطارات الدولية ازدحاماً، في وقت مبكر الاثنين أنها ستعلق جميع رحلات الركاب والعبور لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار الفيروس التاجي الجديد.

جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان أول حالات إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة وسوريا، حيث أدت سنوات من الصراع إلى تدهور شديد في البنية التحتية للرعاية الصحية المحلية.

كما أثارت الحالات الجديدة مخاوف بشأن مناطق أخرى ضعيفة، مثل ليبيا واليمن التي مزقتها الحرب.

يعد مطار دبي مركزًا حيويًا يربط الدول الغربية بدول في آسيا وأستراليا، ويؤثر تعليق رحلات العبور (الترانزيت) هناك على المسافرين حول العالم.

وفي غضون ذلك، أعلنت السعودية أن حظر التجول المسائي سيبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين من الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحًا لمدة ثلاثة أسابيع.

شددت البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط قيودا على الحياة اليومية في محاولة لاحتواء الوباء العالمي.

يعاني معظم الأشخاص من أعراض خفيفة فقط من مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس ويتعافون في غضون أسابيع. ولكنه شديد العدوى ويسبب مرضًا شديدًا لدى بعض المرضى، وخاصة كبار السن والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. ويمكن للأشخاص حمل الفيروس ونشره دون ظهور أي أعراض.

أصيب أكثر من 331 ألف شخص حول العالم، وتوفي أكثر من 14400 شخص. تعافى ما يقرب من مائة ألف شخص.

وهناك نحو 26800 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الشرق الأوسط، ولكن أكثر من 21000 حالة من هذه الحالات في إيران والعديد من الحالات الأخرى مرتبطة بمسافرين من إيران، التي أعلنت نحو 1700 حالة وفاة.

وقالت هيئة الطوارئ وإدارة الأزمات الإماراتية وهيئة الطيران المدني التابعة لها في بيان إن قرار وقف جميع الرحلات التجارية، بما في ذلك حتى رحلات العبور، سيدخل حيز التنفيذ في غضون 48 ساعة. وقالت سلطة الطيران إن رحلات الشحن والإجلاء في حالات الطوارئ سيتم إعفاؤها من الحظر.

وقد علقت المملكة العربية السعودية وسبع دول أخرى في الشرق الأوسط بالفعل جميع الرحلات الجوية التجارية في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

كما فرضت العديد من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق والكويت، حظر التجول في المساء.

قررت وزارة الداخلية الإماراتية عدم مغادرة السكان منازلهم واستقلال سياراتهم الشخصية إلا للذهاب للعمل أو الضرورات. وقالت إنها ستصدر المزيد من القرارات المتعلقة بقواعد سيارات الأجرة والنقل العام التي يعتمد عليها كثير من العمال والموظفين الأجانب في جميع أنحاء البلاد. وحذرت بأن المخالفين قد يواجهون الغرامة أو الحبس.

كما أعلنت الإمارات إغلاق جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق والمطاعم لمدة أسبوعين في الأقل على الرغم من أن المطاعم لا تزال تقدم خدمة توصيل الوجبات.

يؤثر القرار على بعض أكبر مراكز التسوق في العالم وأماكن جذب في إمارتي دبي وأبو ظبي.

لن يشمل الحظر متاجر البقالة، والصيدليات، وموردي المواد الغذائية بالجملة.

أغلقت دول الخليج بالفعل المدارس والصالات الرياضية والحدائق والشواطئ والمساجد، بما في ذلك المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

أثار اكتشاف حالات مصابة في غزة وسوريا قلقا خاصا، حيث ان السلطات الصحية هناك غير مؤهلة للكشف عن الفيروس أو احتوائه. تقول السلطات في غزة إنها شخصين أصيبا بالفيروس وعُزلا بعد عودتهما من باكستان.

وذكرت سوريا أن امرأة تبلغ من العمر 20 عاما أصيبت بعد دخولها من دولة أخرى لم تكشف عنها

خلفت الحرب الأهلية المستمرة منذ تسع سنوات في سوريا ملايين النازحين داخلياً.

كما أدت لتفشي الفقر وضعف العديد من المرافق الطبية.

لسوريا علاقات وثيقة بإيران التي تعتبر حليفا رئيسيا للحكومة في الحرب الأهلية وكثيرا ما يسافر الزوار الشيعة بين البلدين لزيارة مواقع دينية. وأبلغت وزارة الصحة السورية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مساء الأحد - وهي لامرأة تبلغ من العمر 20 عامًا قالت إنها وصلت من دولة أخرى، دون ذكر تفاصيل.

دمر نظام الرعاية الصحية في سوريا بعد حرب أهلية استمرت ما يقرب من عقد من الزمان، مما أدى إلى تشريد الملايين وتسبب في تفشي الفقر. دمرت المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء البلاد أو لحقت بها أضرار.

بدأ سريان حظر تجوال مفتوح في أجزاء من شمالي وشرقي سوريا، والتي تسيطر عليها إدارة مدنية بقيادة كردية. ولم يتضح على الفور كيف سيؤثر على مئات القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.

تواجه غزة، التي أعلنت إصابة شخصين بعد عودتهما من باكستان، حصارا إسرائيليا- مصريا منذ أن استولت حماس على السلطة في عام 2007.

وبحسب عبد الناصر صبح، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة، فإن القطاع الساحلي الذي يضم أكثر من مليوني شخص يمتلك حوالي 60 جهاز تنفس صناعي، وجميعها ما عدا 15 قيد الاستخدام بالفعل.

وهناك مخاوف مماثلة بشأن وقوع كارثة إذا ظهر الفيروس في ليبيا أو اليمن، وكلاهما غارق في حرب أهلية.

وأعلنت أفغانستان أول حالة وفاة الأحد لرجل في الأربعينيات من عمره، بينما أعلن البد الذي مزقته الحرب عن 34 حالة إصابة مؤكدة.

وفي باكستان، التي أبلغت عن أكثر من 800 إصابة و 4 وفيات، طلبت السلطات من المواطنين البقاء قيد الحجر الصحي الطوعي لمدة أسبوعين. وقالت الحكومة إنها تأمل ألا تضطر إلى إصدار أمر بإغلاق إلزامي.

يبدو أن الكثير من الناس يتجاهلون النصيحة، وبدلاً من ذلك يقومون بالحياة اليومية وهم يرتدون أقنعة الوجه التي توفر القليل من الحماية إن وجدت. ولجأ آخرون إلى شراء السلع بدافع الذعر خوفًا من فرض حظر تجول قريبًا.

تم ربط جميع الحالات تقريبًا في باكستان بالسفر إلى إيران. وفرضت السلطات الحجر الصحي على أكثر من 2500 شخص عادوا من إيران، ومعظمهم من الزوار الشيعة، وتقوم بفحصهم للتأكد من خلوهم من الفيروس.