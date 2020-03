CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 539 1-4 Jul 535 3-4 Sep 538 1-4 Dec 546 3-4 Mar 554 1-4 May 552 1-4 Jul 542 3-4 Sep 543 1-2 Dec 549 3-4 Mar 556 May 556 3-4 Jul 543 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 343 3-4 Jul 349 1-2 Sep 354 3-4 Dec 363 1-4 Mar 373 1-4 May 377 1-2 Jul 379 1-2 Sep 373 1-2 Dec 379 1-2 Mar 392 May 397 Jul 401 1-2 Sep 391 1-2 Dec 391 Jul 403 1-2 Dec 397 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 262 Jul 261 3-4 Sep 255 Dec 257 Mar 261 May 261 Jul 261 1-4 Sep 268 1-2 Dec 268 1-2 Mar 268 1-2 Jul 268 1-2 Sep 268 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 862 1-2 Jul 864 3-4 Aug 865 1-4 Sep 861 3-4 Nov 860 3-4 Jan 860 Mar 841 1-4 May 845 Jul 854 1-4 Aug 855 1-4 Sep 854 Nov 854 Jan 862 Mar 864 1-4 May 867 3-4 Jul 875 3-4 Aug 873 3-4 Sep 873 3-4 Nov 872 1-2 Jul 892 1-2 Nov 888 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 25.64 Jul 25.94 Aug 26.09 Sep 26.26 Oct 26.46 Dec 26.81 Jan 27.09 Mar 27.33 May 27.64 Jul 27.99 Aug 28.14 Sep 28.29 Oct 28.42 Dec 28.75 Jan 28.99 Mar 29.33 May 29.52 Jul 29.70 Aug 29.70 Sep 29.65 Oct 29.65 Dec 29.66 Jul 29.66 Oct 29.66 Dec 29.66 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 325.20 Jul 314.40 Aug 307.30 Sep 305.20 Oct 304.30 Dec 305.70 Jan 303.80 Mar 295.40 May 294.90 Jul 297.60 Aug 298.30 Sep 298.50 Oct 298.20 Dec 299.80 Jan 301.30 Mar 301.30 May 301.30 Jul 301.30 Aug 301.30 Sep 301.30 Oct 301.30 Dec 301.30 Jul 301.30 Oct 301.30 Dec 301.30