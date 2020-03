New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2231 Up 2 May 2241 2271 2183 2230 Up 14 Jul 2255 2277 2201 2231 Up 2 Sep 2240 2268 2208 2230 Up 3 Dec 2210 2236 2180 2200 Down 2 Mar 2205 2226 2164 2182 Down 9 May 2184 2206 2159 2177 Down 7 Jul 2178 2199 2156 2172 Down 6 Sep 2188 2188 2154 2167 Down 6 Dec 2168 2168 2148 2159 Down 2