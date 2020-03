CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 535 Jul 532 1-2 Sep 535 1-2 Dec 544 1-4 Mar 551 1-2 May 546 3-4 Jul 532 1-4 Sep 533 Dec 539 1-2 Mar 546 3-4 May 547 1-2 Jul 534 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 345 1-2 Jul 351 Sep 355 3-4 Dec 363 1-4 Mar 373 1-2 May 377 3-4 Jul 379 1-2 Sep 372 1-4 Dec 378 1-2 Mar 391 May 396 Jul 401 1-2 Sep 391 1-2 Dec 389 1-2 Jul 402 Dec 395 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 261 1-4 Jul 261 1-2 Sep 257 1-2 Dec 258 Mar 262 May 262 Jul 262 1-4 Sep 269 1-2 Dec 269 1-2 Mar 269 1-2 Jul 269 1-2 Sep 269 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 843 1-4 Jul 848 Aug 849 1-4 Sep 847 1-4 Nov 848 1-2 Jan 848 Mar 832 May 834 1-4 Jul 842 3-4 Aug 843 3-4 Sep 842 1-2 Nov 845 1-2 Jan 854 1-4 Mar 856 1-2 May 860 Jul 867 3-4 Aug 867 1-4 Sep 867 1-4 Nov 865 3-4 Jul 885 3-4 Nov 881 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 25.48 Jul 25.81 Aug 25.97 Sep 26.15 Oct 26.34 Dec 26.70 Jan 26.98 Mar 27.23 May 27.55 Jul 27.89 Aug 28.04 Sep 28.18 Oct 28.32 Dec 28.64 Jan 29.00 Mar 29.41 May 29.65 Jul 29.78 Aug 29.78 Sep 29.69 Oct 29.69 Dec 29.70 Jul 29.70 Oct 29.70 Dec 29.70 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 314.80 Jul 306.00 Aug 300.90 Sep 299.20 Oct 298.60 Dec 299.70 Jan 297.40 Mar 290.00 May 289.30 Jul 292.00 Aug 292.80 Sep 293.80 Oct 293.80 Dec 295.20 Jan 296.70 Mar 296.70 May 296.70 Jul 296.70 Aug 296.70 Sep 296.70 Oct 296.70 Dec 296.70 Jul 296.70 Oct 296.70 Dec 296.70