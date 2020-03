CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 498 Jul 499 1-2 Sep 505 1-2 Dec 516 1-4 Mar 526 May 529 1-4 Jul 519 1-2 Sep 522 Dec 529 3-4 Mar 534 1-2 May 535 1-4 Jul 521 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 354 3-4 Jul 358 1-2 Sep 361 Dec 367 Mar 377 3-4 May 382 3-4 Jul 384 3-4 Sep 377 1-4 Dec 381 3-4 Mar 393 May 400 3-4 Jul 402 3-4 Sep 392 3-4 Dec 388 1-2 Jul 401 Dec 394 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 259 1-2 Jul 261 3-4 Sep 255 1-4 Dec 256 1-2 Mar 260 1-2 May 260 1-2 Jul 260 3-4 Sep 268 Dec 268 Mar 268 Jul 268 Sep 268 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 821 3-4 Jul 830 1-2 Aug 835 1-4 Sep 838 3-4 Nov 844 3-4 Jan 849 Mar 842 3-4 May 844 1-2 Jul 853 1-4 Aug 854 1-4 Sep 853 Nov 856 Jan 864 3-4 Mar 867 May 870 1-2 Jul 877 3-4 Aug 877 1-4 Sep 877 1-4 Nov 876 Jul 896 Nov 891 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 24.99 Jul 25.34 Aug 25.52 Sep 25.71 Oct 25.91 Dec 26.25 Jan 26.55 Mar 26.83 May 27.11 Jul 27.45 Aug 27.60 Sep 27.73 Oct 27.85 Dec 28.14 Jan 28.38 Mar 28.77 May 28.98 Jul 29.03 Aug 29.03 Sep 29.03 Oct 29.03 Dec 29.04 Jul 29.04 Oct 29.04 Dec 29.04 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 296.30 Jul 297.50 Aug 298.50 Sep 299.40 Oct 300.60 Dec 303.40 Jan 303.30 Mar 299.30 May 298.00 Jul 300.30 Aug 301.10 Sep 301.30 Oct 302.00 Dec 303.90 Jan 304.00 Mar 304.00 May 304.00 Jul 304.00 Aug 304.00 Sep 304.00 Oct 304.00 Dec 304.00 Jul 304.00 Oct 304.00 Dec 304.00