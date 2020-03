CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 509 May 506 Jul 507 Sep 513 Dec 523 3-4 Mar 533 3-4 May 536 1-2 Jul 527 1-4 Sep 530 Dec 537 Mar 542 1-2 May 543 1-4 Jul 529 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 372 3-4 May 365 3-4 Jul 368 1-2 Sep 367 3-4 Dec 373 Mar 382 3-4 May 387 1-2 Jul 389 3-4 Sep 383 1-4 Dec 387 Mar 397 1-2 May 404 3-4 Jul 406 1-2 Sep 396 1-2 Dec 395 1-4 Jul 407 3-4 Dec 401 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 268 1-4 Jul 269 1-2 Sep 259 3-4 Dec 260 Mar 263 1-4 May 263 1-4 Jul 263 1-2 Sep 270 3-4 Dec 270 3-4 Jul 270 3-4 Sep 270 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 848 3-4 Jul 856 Aug 859 1-2 Sep 860 1-2 Nov 864 1-2 Jan 867 3-4 Mar 862 May 863 3-4 Jul 871 1-2 Aug 872 1-4 Sep 870 1-2 Nov 872 1-2 Jan 881 1-4 Mar 881 May 886 Jul 893 1-2 Aug 892 1-2 Sep 892 1-2 Nov 890 1-2 Jul 910 1-2 Nov 906 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 26.05 May 26.37 Jul 26.74 Aug 26.93 Sep 27.12 Oct 27.30 Dec 27.63 Jan 27.92 Mar 28.17 May 28.41 Jul 28.70 Aug 28.83 Sep 28.95 Oct 29.05 Dec 29.28 Jan 29.48 Mar 29.72 May 29.93 Jul 29.98 Aug 29.98 Sep 29.98 Oct 29.98 Dec 29.99 Jul 29.99 Oct 29.99 Dec 29.99 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 299.50 Jul 301.00 Aug 301.30 Sep 301.80 Oct 302.30 Dec 305.50 Jan 305.00 Mar 300.90 May 299.90 Jul 302.90 Aug 303.50 Sep 303.50 Oct 303.30 Dec 304.80 Jan 304.80 Mar 304.80 May 304.80 Jul 304.80 Aug 304.80 Sep 304.80 Oct 304.80 Dec 304.80 Jul 304.80 Oct 304.80 Dec 304.80