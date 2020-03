CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 508 1-4 May 505 1-2 Jul 506 3-4 Sep 513 1-2 Dec 525 1-4 Mar 535 1-2 May 538 1-4 Jul 529 3-4 Sep 532 1-2 Dec 540 3-4 Mar 545 May 545 3-4 Jul 532 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 369 3-4 May 365 3-4 Jul 368 3-4 Sep 367 1-2 Dec 371 3-4 Mar 381 3-4 May 386 1-2 Jul 389 1-4 Sep 382 Dec 385 1-2 Mar 395 1-4 May 402 3-4 Jul 405 1-4 Sep 395 1-4 Dec 395 1-2 Jul 408 Dec 402 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 268 1-2 May 275 Jul 275 1-4 Sep 266 Dec 264 3-4 Mar 267 3-4 May 267 3-4 Jul 268 Sep 275 1-4 Dec 275 1-4 Jul 275 1-4 Sep 275 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 855 May 859 1-2 Jul 865 3-4 Aug 868 1-4 Sep 869 Nov 873 Jan 875 3-4 Mar 867 3-4 May 868 1-4 Jul 874 3-4 Aug 875 1-2 Sep 873 1-2 Nov 875 1-2 Jan 884 1-4 Mar 884 May 889 Jul 896 1-2 Aug 896 1-4 Sep 896 1-4 Nov 894 1-4 Jul 914 1-4 Nov 909 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 26.15 May 26.38 Jul 26.74 Aug 26.91 Sep 27.10 Oct 27.26 Dec 27.62 Jan 27.88 Mar 28.12 May 28.34 Jul 28.63 Aug 28.77 Sep 28.90 Oct 29.00 Dec 29.27 Jan 29.44 Mar 29.83 May 30.04 Jul 30.06 Aug 30.06 Sep 30.06 Oct 30.06 Dec 30.07 Jul 30.07 Oct 30.07 Dec 30.07 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 298.60 May 302.80 Jul 304.20 Aug 304.20 Sep 304.50 Oct 304.70 Dec 308.10 Jan 307.40 Mar 302.80 May 301.70 Jul 303.80 Aug 304.50 Sep 304.50 Oct 304.20 Dec 305.70 Jan 305.90 Mar 305.90 May 305.90 Jul 305.90 Aug 305.90 Sep 305.90 Oct 305.90 Dec 305.90 Jul 305.90 Oct 305.90 Dec 305.90