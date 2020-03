New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2800 2800 2766 2766 Up 48 May 2616 Up 47 May 2605 2644 2581 2625 Up 48 Jul 2599 2631 2578 2616 Up 47 Sep 2586 2618 2577 2608 Up 42 Dec 2525 2549 2518 2542 Up 33 Mar 2471 2494 2467 2491 Up 33 May 2463 2470 2449 2470 Up 33 Jul 2431 2452 2431 2452 Up 31 Sep 2434 Up 30 Dec 2412 Up 28