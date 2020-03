CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 526 3-4 May 522 1-4 Jul 521 1-2 Sep 527 1-2 Dec 538 1-4 Mar 547 1-2 May 550 1-2 Jul 543 1-4 Sep 546 3-4 Dec 554 1-2 Mar 558 3-4 May 559 1-2 Jul 546 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 380 May 377 1-2 Jul 379 1-2 Sep 377 Dec 380 1-2 Mar 390 3-4 May 396 Jul 399 3-4 Sep 392 1-4 Dec 394 1-2 Mar 403 1-2 May 408 1-2 Jul 412 1-4 Sep 405 1-2 Dec 400 1-2 Jul 413 Dec 406 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 268 1-2 May 275 Jul 275 3-4 Sep 266 3-4 Dec 265 3-4 Mar 268 3-4 May 268 3-4 Jul 269 Sep 276 1-4 Dec 276 1-4 Jul 276 1-4 Sep 276 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 873 May 876 1-4 Jul 884 1-4 Aug 886 1-2 Sep 887 Nov 891 1-2 Jan 894 1-2 Mar 887 3-4 May 888 1-2 Jul 894 Aug 893 3-4 Sep 890 3-4 Nov 891 Jan 898 1-4 Mar 897 3-4 May 902 3-4 Jul 910 1-2 Aug 909 Sep 909 Nov 905 Jul 925 Nov 922 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 27.44 May 27.67 Jul 28.02 Aug 28.18 Sep 28.35 Oct 28.52 Dec 28.87 Jan 29.09 Mar 29.27 May 29.45 Jul 29.71 Aug 29.78 Sep 29.85 Oct 29.87 Dec 30.05 Jan 30.17 Mar 30.64 May 30.78 Jul 30.88 Aug 30.88 Sep 30.88 Oct 30.88 Dec 30.89 Jul 30.89 Oct 30.89 Dec 30.89 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 295.90 May 301.90 Jul 306.00 Aug 306.70 Sep 306.80 Oct 307.20 Dec 310.60 Jan 310.10 Mar 306.40 May 305.70 Jul 307.60 Aug 308.20 Sep 308.00 Oct 307.70 Dec 309.10 Jan 309.10 Mar 309.10 May 309.10 Jul 309.10 Aug 309.10 Sep 309.10 Oct 309.10 Dec 309.10 Jul 309.10 Oct 309.10 Dec 309.10