LONDON (AP) — England beat Wales 33-30 in Six Nations rugby at Twickenham on Saturday.

England 33 (Anthony Watson, Elliot Daly, Manu Tuilagi tries; Owen Farrell 3 conversions, 3 penalties, George Ford penalty), Wales 30 (Justin Tipuric 2, Dan Biggar tries; Leigh Halfpenny 2 penalties, Biggar 3 conversions, penalty). HT: 20-9