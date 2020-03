CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 521 1-4 May 515 3-4 Jul 516 3-4 Sep 524 Dec 535 1-4 Mar 545 May 549 1-4 Jul 543 Sep 546 3-4 Dec 554 1-2 Mar 557 1-2 May 558 1-4 Jul 544 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 377 1-4 May 376 Jul 379 1-4 Sep 377 1-2 Dec 381 1-2 Mar 391 3-4 May 397 Jul 400 Sep 392 1-2 Dec 394 3-4 Mar 404 May 407 3-4 Jul 412 1-2 Sep 405 3-4 Dec 402 1-4 Jul 414 3-4 Dec 408 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 261 3-4 May 268 1-4 Jul 269 1-4 Sep 261 3-4 Dec 260 3-4 Mar 264 May 264 Jul 264 1-4 Sep 271 1-2 Dec 271 1-2 Jul 271 1-2 Sep 271 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 883 1-4 May 891 1-4 Jul 900 Aug 901 3-4 Sep 901 3-4 Nov 905 1-2 Jan 908 Mar 900 May 899 1-2 Jul 904 1-2 Aug 904 1-4 Sep 900 1-2 Nov 900 1-4 Jan 907 1-2 Mar 907 May 912 Jul 919 3-4 Aug 916 1-2 Sep 916 1-2 Nov 913 1-2 Jul 924 1-2 Nov 921 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 28.48 May 28.75 Jul 29.10 Aug 29.23 Sep 29.38 Oct 29.51 Dec 29.84 Jan 30.01 Mar 30.10 May 30.17 Jul 30.32 Aug 30.35 Sep 30.37 Oct 30.37 Dec 30.50 Jan 30.61 Mar 31.00 May 31.18 Jul 31.24 Aug 31.24 Sep 31.24 Oct 31.24 Dec 31.25 Jul 31.25 Oct 31.25 Dec 31.25 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 301.30 May 305.10 Jul 309.40 Aug 309.70 Sep 309.60 Oct 309.70 Dec 312.90 Jan 312.20 Mar 308.50 May 307.50 Jul 309.10 Aug 309.50 Sep 309.10 Oct 308.00 Dec 309.70 Jan 309.70 Mar 309.70 May 309.70 Jul 309.70 Aug 309.70 Sep 309.70 Oct 309.70 Dec 309.70 Jul 309.70 Oct 309.70 Dec 309.70