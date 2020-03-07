  1. Home
  2. World

Men's Alpine World Cup Downhill Champions

By The Associated Press, Associated Press
2020/03/07 04:23

1967_Jean-Claude Killy, France

1968_Gerhard Nenning, Austria

1969_Karl Schranz, Austria

1970_Karl Schranz and Karl Codin, Austria

1971_Bernhard Russi, Switzerland

1972_Bernhard Russi, Switzerland

1973_Roland Collombin, Switzerland

1974_Roland Collombin, Switzerland

1975_Franz Klammer, Austria

1976_Franz Klammer, Austria

1977_Franz Klammer, Austria

1978_Franz Klammer, Austria

1979_Peter Muller, Switzerland

1980_Peter Muller, Switzerland

1981_Harti Weirather, Austria

1982_Peter Muller, Switzerland, and Steve Podborski, Canada

1983_Franz Klammer, Austria

1984_Urs Raberm Switzerland

1985_Helmut Hoflehner, Austria

1986_Peter Wirnsberger, Austria

1987_Pirmin Zurbriggen, Switzerland

1988_Pirmin Zurbriggen, Switzerland

1989_Marc Girardelli, Luxembourg

1990_Helmut Hoflehner, Austria

1991_Franz Heinzer, Switzerland

1992_Franz Heinzer, Switzerland

1993_Franz Heinzer, Switzerland

1994_Marc Girardelli, Luxembourg

1995_Luc Alphand, France

1996_Luc Alphand, France

1997_Luc Alphand, France

1998_Andreas Scifferer, Austria

1999_Lasse Kjus, Norway

2000_Hermann Maier, Austria

2001_Hermann Maier, Austria

2002_Stephan Eberharter, Austria

2003_Stephan Eberharter, Austria

2004_Stephan Eberharter, Austria

2005_Michael Walchhofer, Austria

2006_Michael Walchhofer, Austria

2007_Didier Cuche, Switzerland

2008_Didier Cuche, Switzerland

2009_Michael Walchhofer, Austria

2010_Didier Cuche, Switzerland

2011_Didier Cuche, Switzerland

2012_Klaus Kroll, Austria

2013_Aksel Lund Svindal, Norway

2014_Aksel Lund Svindal, Norway

2015_Kjetil Jansrud, Norway

2016_Peter Fill, Italy

2017_Peter Fill, Italy

2018_Beat Feuz, Switzerland

2019_Beat Feuz, Switzerland

2020_Beat Feuz, Switzerland