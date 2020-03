BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2561 Down 36 Mar 2752 2752 2702 2702 Up 18 May 2569 Down 37 May 2590 2597 2556 2561 Down 36 Jul 2604 2605 2565 2569 Down 37 Sep 2607 2609 2572 2576 Down 33 Dec 2542 2547 2512 2515 Down 26 Mar 2485 2490 2456 2461 Down 23 May 2459 2469 2434 2440 Down 21 Jul 2439 2451 2422 2422 Down 20 Sep 2411 2414 2404 2404 Down 19 Dec 2382 Down 19