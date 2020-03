CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 524 1-4 May 518 3-4 Jul 519 1-2 Sep 526 1-2 Dec 537 3-4 Mar 547 1-2 May 550 1-2 Jul 543 3-4 Sep 547 1-4 Dec 554 1-4 Mar 557 1-2 May 558 1-4 Jul 544 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 384 1-2 May 381 3-4 Jul 383 3-4 Sep 380 Dec 383 3-4 Mar 393 1-2 May 398 Jul 400 1-2 Sep 392 Dec 393 3-4 Mar 403 1-4 May 407 Jul 411 1-2 Sep 404 3-4 Dec 402 Jul 414 1-2 Dec 408 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 264 May 270 1-2 Jul 271 3-4 Sep 264 1-4 Dec 263 1-4 Mar 266 1-4 May 266 1-4 Jul 266 1-2 Sep 273 3-4 Dec 273 3-4 Jul 273 3-4 Sep 273 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 889 May 897 Jul 905 Aug 906 1-2 Sep 905 3-4 Nov 908 1-2 Jan 910 Mar 900 1-4 May 898 3-4 Jul 902 3-4 Aug 902 Sep 897 1-4 Nov 896 1-2 Jan 904 Mar 903 1-2 May 908 1-2 Jul 916 3-4 Aug 913 1-2 Sep 913 1-2 Nov 911 Jul 922 Nov 920 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 29.10 May 29.39 Jul 29.75 Aug 29.87 Sep 30.02 Oct 30.13 Dec 30.47 Jan 30.61 Mar 30.70 May 30.78 Jul 30.91 Aug 30.96 Sep 30.96 Oct 30.95 Dec 31.07 Jan 31.17 Mar 31.50 May 31.68 Jul 31.68 Aug 31.68 Sep 31.68 Oct 31.68 Dec 31.69 Jul 31.69 Oct 31.69 Dec 31.69 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 300.40 May 303.90 Jul 308.40 Aug 308.40 Sep 308.10 Oct 308.20 Dec 311.30 Jan 310.10 Mar 305.90 May 304.60 Jul 306.00 Aug 306.00 Sep 305.70 Oct 304.60 Dec 305.70 Jan 305.70 Mar 305.70 May 305.70 Jul 305.70 Aug 305.70 Sep 305.70 Oct 305.70 Dec 305.70 Jul 305.70 Oct 305.70 Dec 305.70