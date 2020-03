2020 CONCACAF Champions League Glance

(Home teams listed first) All Times EDT FIRST ROUND First Leg Tuesday, Feb. 18

Portmore (Jamaica) 1, Cruz Azul (Mexico) 2

Leon (Mexico) 2, Los Angeles (United States) 0

Motagua (Honduras) 1, Atlanta (United States) 1

Wednesday, Feb. 19

Alianza (El Salvador) 2, Tigres (Mexico) 1

Saprissa (Costa Rica) 2, Montreal (Canada) 2

Comunicaciones (Guatemala) 1, America (Mexico) 1

Thursday, Feb. 20

San Carlos (Costa Rica) 3, New York City (United States) 5

Olimpia (Honduras) 2, Seattle (United States) 2

Second Leg Tuesday, Feb. 25

Atlanta (United States) 3, Motagua (Honduras) 0, Atlanta advanced on 4-1 aggregate

Cruz Azul (Mexico) 4, Portmore (Jamaica) 0, Cruz Azul advanced on 6-1 aggregate

Wednesday, Feb. 26

New York City (United States) 1, San Carlos (Costa Rica) 0, New York City advanced on 6-3 aggregate

Montreal (Canada) 0, Saprissa (Costa Rica) 0, 2-2 aggregate; Montreal advanced on 2-0 away goals

Tigres (Mexico) 4, Alianza (El Salvador) 2, Tigres advanced on 5-4 aggregate

America (Mexico) 1 Comunicaciones (Guatemala) 1, 2-2 aggregate; America advanced on penalties 5-3

Thursday, Feb. 27

Los Angeles (United States) 3, Leon (Mexico) 0, Los Angeles advanced on 3-2 aggregate

Seattle (United States) 2, Olimpia (Honduras) 2, 4-4 aggregate; Olimpia advanced on penalties 4-2

QUARTERFINALS First Leg Tuesday, March 10

Montreal (Canada) vs. Olimpia (Honduras), 8 p.m.

Wednesday, March 11

New York City (United States) vs. Tigres (Mexico) at Harrison, N.J., 8 p.m.

America (Mexico) vs. Atlanta (United States), 10:30 p.m.

Thursday, March 11

Los Angeles (United States) vs. Cruz Azul (Mexico), 10:30 p.m.

Second Legs Tuesday, March 17

Olimpia (Honduras) vs. Montreal (Canada), 8 p.m.

Tigres (Mexico) vs. New York City (United States), 8 p.m.

Wednesday, March 18

Atlanta (United States) vs. America (Mexico), 8:15 p.m.

Cruz Azul (Mexico) vs. Los Angeles (United States), 10:30 p.m.

SEMIFINALS First Legs April 7-9 Second Legs April 14-16