CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 542 May 544 Jul 544 3-4 Sep 551 1-4 Dec 561 Mar 570 May 569 Jul 556 3-4 Sep 560 Dec 567 1-4 Mar 573 May 571 3-4 Jul 560 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 379 3-4 May 384 1-4 Jul 388 1-4 Sep 387 1-2 Dec 392 Mar 401 1-4 May 405 Jul 406 3-4 Sep 398 1-4 Dec 400 Mar 408 3-4 May 409 1-2 Jul 417 1-4 Sep 414 1-4 Dec 406 3-4 Jul 417 Dec 415 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 299 1-4 May 296 1-2 Jul 289 1-4 Sep 272 Dec 269 3-4 Mar 269 3-4 May 269 3-4 Jul 270 Sep 277 1-4 Dec 277 1-4 Jul 277 1-4 Sep 277 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 884 3-4 May 897 1-4 Jul 910 1-4 Aug 914 3-4 Sep 915 Nov 919 1-4 Jan 924 Mar 917 3-4 May 919 3-4 Jul 925 Aug 924 1-4 Sep 921 1-4 Nov 921 3-4 Jan 928 1-2 Mar 928 1-2 May 928 1-2 Jul 940 1-2 Aug 940 1-2 Sep 940 1-2 Nov 932 1-2 Jul 936 Nov 932 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 30.72 May 31.08 Jul 31.46 Aug 31.58 Sep 31.72 Oct 31.80 Dec 32.09 Jan 32.18 Mar 32.25 May 32.32 Jul 32.44 Aug 32.47 Sep 32.47 Oct 32.45 Dec 32.56 Jan 32.56 Mar 32.56 May 32.56 Jul 32.56 Aug 32.56 Sep 32.56 Oct 32.56 Dec 32.57 Jul 32.57 Oct 32.57 Dec 32.57 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 290.80 May 296.50 Jul 301.90 Aug 303.50 Sep 304.80 Oct 305.50 Dec 308.70 Jan 308.90 Mar 306.60 May 306.80 Jul 308.80 Aug 308.90 Sep 308.60 Oct 308.00 Dec 309.40 Jan 309.40 Mar 309.40 May 309.40 Jul 309.40 Aug 309.40 Sep 309.40 Oct 309.40 Dec 309.40 Jul 309.40 Oct 309.40 Dec 309.40