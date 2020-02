CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 552 May 551 1-2 Jul 552 1-2 Sep 558 3-4 Dec 568 1-4 Mar 577 May 574 1-2 Jul 561 1-4 Sep 563 3-4 Dec 571 Mar 577 May 575 3-4 Jul 564 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 381 3-4 May 386 1-2 Jul 390 3-4 Sep 389 Dec 393 1-2 Mar 402 3-4 May 406 1-2 Jul 408 1-4 Sep 400 Dec 401 Mar 409 3-4 May 410 1-2 Jul 418 Sep 415 Dec 408 Jul 418 1-4 Dec 415 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 301 3-4 May 297 3-4 Jul 289 3-4 Sep 272 1-4 Dec 270 Mar 270 May 270 Jul 270 1-4 Sep 277 1-2 Dec 277 1-2 Jul 277 1-2 Sep 277 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 884 1-4 May 897 1-4 Jul 910 1-4 Aug 914 3-4 Sep 914 3-4 Nov 919 1-4 Jan 924 Mar 917 1-2 May 919 1-4 Jul 924 3-4 Aug 924 1-4 Sep 920 3-4 Nov 921 Jan 928 1-4 Mar 928 1-4 May 928 1-4 Jul 939 3-4 Aug 939 3-4 Sep 939 3-4 Nov 931 3-4 Jul 935 1-4 Nov 932 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 30.62 May 30.99 Jul 31.37 Aug 31.51 Sep 31.63 Oct 31.71 Dec 31.98 Jan 32.06 Mar 32.15 May 32.22 Jul 32.33 Aug 32.37 Sep 32.37 Oct 32.35 Dec 32.45 Jan 32.45 Mar 32.45 May 32.45 Jul 32.45 Aug 32.45 Sep 32.45 Oct 32.45 Dec 32.46 Jul 32.46 Oct 32.46 Dec 32.46 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 291.40 May 297.10 Jul 302.20 Aug 303.80 Sep 305.00 Oct 305.70 Dec 308.90 Jan 309.00 Mar 306.60 May 306.80 Jul 308.50 Aug 308.40 Sep 308.00 Oct 306.70 Dec 307.50 Jan 307.50 Mar 307.50 May 307.50 Jul 307.50 Aug 307.50 Sep 307.50 Oct 307.50 Dec 307.50 Jul 307.50 Oct 307.50 Dec 307.50