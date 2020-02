PARIS (AP) — France beat Italy 35-22 in Six Nations rugby on Sunday at the Stade de France.

France 35 (Teddy Thomas, Charles Ollivon, Gregory Alldritt, Romain Ntamack, Baptiste Serin tries; Ntamack conversion, 2 penalties, Matthieu Jalibert conversion), Italy 22 (Matteo Minozzi, Federico Zani, Mattia Bellini tries; Tommaso Allan 2 conversions, penalty). HT: 23-10