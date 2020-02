CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 556 1-4 May 553 1-2 Jul 553 1-4 Sep 558 1-2 Dec 567 Mar 574 3-4 May 571 Jul 557 3-4 Sep 560 1-4 Dec 567 Mar 574 1-4 May 573 Jul 562 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 379 1-4 May 384 1-2 Jul 388 Sep 385 1-2 Dec 389 3-4 Mar 399 May 402 3-4 Jul 405 1-4 Sep 398 1-4 Dec 400 1-4 Mar 409 May 409 3-4 Jul 418 Sep 415 Dec 408 Jul 418 1-4 Dec 415 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 304 3-4 May 299 1-4 Jul 291 Sep 273 1-4 Dec 270 3-4 Mar 270 3-4 May 270 3-4 Jul 271 Sep 278 1-4 Dec 278 1-4 Jul 278 1-4 Sep 278 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 881 May 894 3-4 Jul 907 3-4 Aug 912 1-2 Sep 913 1-2 Nov 920 Jan 925 1-2 Mar 921 May 923 1-4 Jul 929 Aug 928 3-4 Sep 925 Nov 925 1-4 Jan 931 3-4 Mar 931 3-4 May 931 3-4 Jul 944 1-4 Aug 944 1-4 Sep 944 1-4 Nov 936 1-4 Jul 939 3-4 Nov 936 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 31.24 May 31.61 Jul 31.97 Aug 32.10 Sep 32.21 Oct 32.30 Dec 32.58 Jan 32.70 Mar 32.80 May 32.93 Jul 33.05 Aug 33.09 Sep 33.09 Oct 33.07 Dec 33.19 Jan 33.19 Mar 33.19 May 33.19 Jul 33.19 Aug 33.19 Sep 33.19 Oct 33.19 Dec 33.19 Jul 33.19 Oct 33.19 Dec 33.19 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 288.20 May 294.00 Jul 299.00 Aug 300.80 Sep 302.10 Oct 302.90 Dec 306.20 Jan 306.50 Mar 304.90 May 305.40 Jul 307.50 Aug 307.50 Sep 307.30 Oct 306.00 Dec 307.10 Jan 307.10 Mar 307.10 May 307.10 Jul 307.10 Aug 307.10 Sep 307.10 Oct 307.10 Dec 307.10 Jul 307.10 Oct 307.10 Dec 307.10