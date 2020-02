BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2815 Up 34 Mar 2764 2812 2758 2790 Up 33 May 2828 Up 34 May 2781 2834 2781 2815 Up 34 Jul 2801 2844 2798 2828 Up 34 Sep 2780 2811 2766 2794 Up 27 Dec 2693 2711 2670 2696 Up 24 Mar 2625 2638 2601 2626 Up 23 May 2601 2613 2582 2596 Up 18 Jul 2586 2586 2551 2570 Up 16 Sep 2561 2561 2542 2542 Up 14 Dec 2510 Up 14