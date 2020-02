CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 557 1-4 May 554 1-2 Jul 554 1-2 Sep 560 1-2 Dec 569 1-4 Mar 576 1-4 May 572 3-4 Jul 558 3-4 Sep 561 1-2 Dec 568 1-2 Mar 575 1-4 May 574 Jul 563 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 382 1-4 May 388 Jul 392 3-4 Sep 389 1-2 Dec 392 3-4 Mar 402 1-4 May 406 1-4 Jul 409 1-4 Sep 401 3-4 Dec 404 Mar 412 1-2 May 413 Jul 421 1-2 Sep 418 1-2 Dec 410 Jul 420 Dec 416 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 308 May 300 1-2 Jul 291 3-4 Sep 273 Dec 270 3-4 Mar 270 3-4 May 270 3-4 Jul 271 Sep 278 1-4 Dec 278 1-4 Jul 278 1-4 Sep 278 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 879 1-2 May 893 Jul 906 1-4 Aug 911 1-2 Sep 912 1-2 Nov 918 1-4 Jan 924 1-2 Mar 921 1-2 May 924 3-4 Jul 930 3-4 Aug 930 1-2 Sep 926 1-4 Nov 926 1-2 Jan 932 3-4 Mar 932 3-4 May 932 3-4 Jul 944 1-2 Aug 944 1-2 Sep 944 1-2 Nov 936 3-4 Jul 940 1-4 Nov 937 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 30.73 May 31.10 Jul 31.48 Aug 31.62 Sep 31.74 Oct 31.85 Dec 32.17 Jan 32.33 Mar 32.50 May 32.66 Jul 32.82 Aug 32.86 Sep 32.88 Oct 32.87 Dec 32.97 Jan 32.97 Mar 32.97 May 32.97 Jul 32.97 Aug 32.97 Sep 32.97 Oct 32.97 Dec 32.97 Jul 32.97 Oct 32.97 Dec 32.97 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 288.50 May 294.00 Jul 299.20 Aug 301.10 Sep 302.60 Oct 303.60 Dec 307.20 Jan 308.00 Mar 306.60 May 307.50 Jul 309.50 Aug 309.50 Sep 309.30 Oct 308.20 Dec 309.30 Jan 309.30 Mar 309.30 May 309.30 Jul 309.30 Aug 309.30 Sep 309.30 Oct 309.30 Dec 309.30 Jul 309.30 Oct 309.30 Dec 309.30