CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 555 1-2 May 553 3-4 Jul 553 1-2 Sep 559 1-2 Dec 568 Mar 574 3-4 May 571 Jul 556 1-4 Sep 558 3-4 Dec 565 3-4 Mar 571 1-4 May 570 Jul 559 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 378 3-4 May 384 1-2 Jul 389 1-2 Sep 386 3-4 Dec 389 1-2 Mar 399 May 403 1-4 Jul 405 3-4 Sep 399 3-4 Dec 402 1-2 Mar 411 May 411 1-2 Jul 419 3-4 Sep 417 Dec 409 1-4 Jul 419 1-4 Dec 415 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 300 1-4 May 295 1-4 Jul 286 1-4 Sep 270 1-4 Dec 270 1-2 Mar 270 1-2 May 270 1-2 Jul 270 3-4 Sep 278 Dec 278 Jul 278 Sep 278 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 877 May 890 3-4 Jul 904 1-2 Aug 909 1-2 Sep 910 1-2 Nov 916 1-2 Jan 921 3-4 Mar 919 1-2 May 922 3-4 Jul 928 1-2 Aug 928 1-4 Sep 924 Nov 923 1-2 Jan 929 1-2 Mar 929 1-2 May 929 1-2 Jul 941 1-4 Aug 941 1-4 Sep 941 1-4 Nov 933 1-2 Jul 937 Nov 933 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 30.29 May 30.65 Jul 31.04 Aug 31.18 Sep 31.31 Oct 31.43 Dec 31.77 Jan 31.92 Mar 32.09 May 32.25 Jul 32.42 Aug 32.46 Sep 32.48 Oct 32.47 Dec 32.60 Jan 32.60 Mar 32.60 May 32.60 Jul 32.60 Aug 32.60 Sep 32.60 Oct 32.60 Dec 32.60 Jul 32.60 Oct 32.60 Dec 32.60 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 289.80 May 295.20 Jul 300.50 Aug 302.40 Sep 303.80 Oct 304.80 Dec 308.10 Jan 308.60 Mar 307.50 May 308.60 Jul 310.60 Aug 310.50 Sep 309.90 Oct 308.60 Dec 309.10 Jan 309.10 Mar 309.10 May 309.10 Jul 309.10 Aug 309.10 Sep 309.10 Oct 309.10 Dec 309.10 Jul 309.10 Oct 309.10 Dec 309.10