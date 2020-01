CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 569 3-4 May 568 1-2 Jul 567 1-4 Sep 573 Dec 581 1-4 Mar 588 1-4 May 583 3-4 Jul 567 Sep 569 Dec 576 3-4 Mar 581 3-4 May 581 3-4 Jul 570 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 386 1-2 May 392 Jul 397 1-4 Sep 394 1-2 Dec 397 1-2 Mar 407 1-4 May 411 1-4 Jul 413 3-4 Sep 405 1-2 Dec 406 1-4 Mar 414 1-4 May 414 3-4 Jul 422 1-2 Sep 421 Dec 411 3-4 Jul 420 3-4 Dec 416 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 307 May 301 3-4 Jul 292 1-2 Sep 275 1-4 Dec 270 3-4 Mar 270 3-4 May 270 3-4 Jul 271 Sep 278 1-4 Dec 278 1-4 Jul 278 1-4 Sep 278 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 895 May 909 Jul 922 1-4 Aug 927 Sep 926 1-2 Nov 930 1-2 Jan 935 3-4 Mar 931 3-4 May 935 Jul 940 1-2 Aug 940 1-4 Sep 934 1-2 Nov 931 Jan 937 1-4 Mar 937 1-4 May 937 1-4 Jul 949 Aug 949 Sep 949 Nov 941 1-4 Jul 941 1-4 Nov 940 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 31.46 May 31.83 Jul 32.21 Aug 32.30 Sep 32.37 Oct 32.41 Dec 32.63 Jan 32.78 Mar 32.81 May 32.85 Jul 32.93 Aug 32.94 Sep 32.90 Oct 32.74 Dec 32.85 Jan 32.85 Mar 32.85 May 32.85 Jul 32.85 Aug 32.85 Sep 32.85 Oct 32.85 Dec 32.85 Jul 32.85 Oct 32.85 Dec 32.85 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 297.60 May 301.90 Jul 306.20 Aug 307.60 Sep 308.70 Oct 309.30 Dec 312.30 Jan 312.60 Mar 310.80 May 311.70 Jul 313.60 Aug 313.60 Sep 312.80 Oct 311.90 Dec 312.80 Jan 312.80 Mar 312.80 May 312.80 Jul 312.80 Aug 312.80 Sep 312.80 Oct 312.80 Dec 312.80 Jul 312.80 Oct 312.80 Dec 312.80