CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 572 1-4 May 571 1-4 Jul 570 3-4 Sep 576 1-2 Dec 584 3-4 Mar 592 May 588 1-4 Jul 571 1-4 Sep 574 Dec 581 1-4 Mar 586 1-2 May 585 3-4 Jul 574 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 380 1-2 May 386 3-4 Jul 392 1-4 Sep 391 3-4 Dec 395 1-4 Mar 405 May 409 1-4 Jul 411 3-4 Sep 404 Dec 404 3-4 Mar 412 1-2 May 413 Jul 420 3-4 Sep 419 1-4 Dec 411 1-4 Jul 420 1-4 Dec 415 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 300 1-2 May 295 1-4 Jul 286 1-2 Sep 268 Dec 267 Mar 267 May 267 Jul 267 1-4 Sep 274 1-2 Dec 274 1-2 Jul 274 1-2 Sep 274 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 897 1-4 May 911 Jul 924 1-2 Aug 929 1-4 Sep 929 1-4 Nov 933 1-2 Jan 939 Mar 934 1-2 May 937 3-4 Jul 943 1-4 Aug 943 1-4 Sep 938 3-4 Nov 933 Jan 939 1-4 Mar 939 1-4 May 939 1-4 Jul 951 Aug 951 Sep 951 Nov 943 1-4 Jul 943 1-4 Nov 942 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 31.52 May 31.88 Jul 32.25 Aug 32.35 Sep 32.42 Oct 32.45 Dec 32.65 Jan 32.80 Mar 32.84 May 32.88 Jul 32.96 Aug 32.99 Sep 32.94 Oct 32.77 Dec 32.86 Jan 32.86 Mar 32.86 May 32.86 Jul 32.86 Aug 32.86 Sep 32.86 Oct 32.86 Dec 32.86 Jul 32.86 Oct 32.86 Dec 32.86 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 297.80 May 302.30 Jul 306.50 Aug 308.20 Sep 309.50 Oct 310.20 Dec 313.10 Jan 313.50 Mar 311.80 May 312.40 Jul 314.30 Aug 314.00 Sep 313.50 Oct 311.90 Dec 312.60 Jan 312.60 Mar 312.60 May 312.60 Jul 312.60 Aug 312.60 Sep 312.60 Oct 312.60 Dec 312.60 Jul 312.60 Oct 312.60 Dec 312.60