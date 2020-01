CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 577 3-4 May 577 1-4 Jul 576 3-4 Sep 581 3-4 Dec 589 3-4 Mar 596 3-4 May 590 1-2 Jul 570 1-2 Sep 572 1-2 Dec 581 Mar 585 1-4 May 584 1-2 Jul 576 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 388 3-4 May 394 1-4 Jul 399 1-4 Sep 398 Dec 400 3-4 Mar 410 1-2 May 414 1-2 Jul 416 3-4 Sep 408 1-4 Dec 408 1-2 Mar 415 3-4 May 416 1-4 Jul 424 1-4 Sep 422 3-4 Dec 414 Jul 423 Dec 416 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 313 1-4 May 307 1-2 Jul 298 3-4 Sep 281 Dec 271 3-4 Mar 271 3-4 May 271 3-4 Jul 272 Sep 278 1-4 Dec 278 1-4 Jul 278 1-4 Sep 278 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 913 3-4 May 927 1-2 Jul 941 1-4 Aug 946 Sep 945 3-4 Nov 950 1-4 Jan 954 1-2 Mar 945 1-2 May 945 1-4 Jul 948 3-4 Aug 945 1-4 Sep 933 1-2 Nov 934 1-2 Jan 935 1-4 Mar 935 1-4 May 935 1-4 Jul 945 3-4 Aug 945 3-4 Sep 945 3-4 Nov 938 1-2 Jul 938 1-2 Nov 937 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 33.02 May 33.35 Jul 33.70 Aug 33.79 Sep 33.86 Oct 33.89 Dec 34.08 Jan 34.23 Mar 34.21 May 34.21 Jul 34.25 Aug 34.23 Sep 34.20 Oct 33.98 Dec 34.10 Jan 34.10 Mar 34.10 May 34.10 Jul 34.10 Aug 34.10 Sep 34.10 Oct 34.10 Dec 34.10 Jul 34.10 Oct 34.10 Dec 34.10 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 297.90 May 302.50 Jul 306.90 Aug 308.40 Sep 309.50 Oct 309.90 Dec 312.90 Jan 313.00 Mar 309.40 May 308.50 Jul 309.70 Aug 308.40 Sep 306.10 Oct 304.50 Dec 305.40 Jan 305.40 Mar 305.40 May 305.40 Jul 305.40 Aug 305.40 Sep 305.40 Oct 305.40 Dec 305.40 Jul 305.40 Oct 305.40 Dec 305.40