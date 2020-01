CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 581 1-2 May 581 Jul 580 1-2 Sep 585 1-2 Dec 593 1-2 Mar 600 1-2 May 595 Jul 576 1-4 Sep 578 Dec 586 1-4 Mar 590 3-4 May 590 Jul 581 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 387 1-2 May 393 1-2 Jul 399 1-4 Sep 398 3-4 Dec 401 1-2 Mar 411 1-4 May 415 Jul 417 1-2 Sep 409 1-4 Dec 409 1-2 Mar 417 1-4 May 417 3-4 Jul 424 3-4 Sep 423 1-4 Dec 414 Jul 423 Dec 416 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 314 3-4 May 309 Jul 301 1-4 Sep 282 1-4 Dec 272 3-4 Mar 272 3-4 May 272 3-4 Jul 273 Sep 279 1-4 Dec 279 1-4 Jul 279 1-4 Sep 279 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 916 May 929 3-4 Jul 943 1-2 Aug 948 Sep 947 1-2 Nov 951 1-4 Jan 955 1-4 Mar 946 1-2 May 946 Jul 949 3-4 Aug 946 1-2 Sep 934 1-2 Nov 935 3-4 Jan 935 3-4 Mar 935 3-4 May 935 3-4 Jul 946 1-4 Aug 946 1-4 Sep 946 1-4 Nov 939 Jul 939 Nov 938 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.75 May 33.09 Jul 33.45 Aug 33.54 Sep 33.61 Oct 33.64 Dec 33.84 Jan 34.04 Mar 34.05 May 34.05 Jul 34.08 Aug 34.08 Sep 34.07 Oct 33.81 Dec 33.92 Jan 33.92 Mar 33.92 May 33.92 Jul 33.92 Aug 33.92 Sep 33.92 Oct 33.92 Dec 33.92 Jul 33.92 Oct 33.92 Dec 33.92 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 299.10 May 303.80 Jul 308.50 Aug 310.20 Sep 311.20 Oct 311.70 Dec 314.50 Jan 314.30 Mar 310.90 May 309.60 Jul 310.50 Aug 309.00 Sep 306.90 Oct 305.40 Dec 306.00 Jan 306.00 Mar 306.00 May 306.00 Jul 306.00 Aug 306.00 Sep 306.00 Oct 306.00 Dec 306.00 Jul 306.00 Oct 306.00 Dec 306.00