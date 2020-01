CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 564 1-2 May 566 1-2 Jul 568 1-4 Sep 573 3-4 Dec 582 Mar 588 May 585 3-4 Jul 572 3-4 Sep 575 1-4 Dec 583 3-4 Mar 589 1-2 May 588 3-4 Jul 581 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 385 3-4 May 392 3-4 Jul 399 1-2 Sep 400 1-2 Dec 402 3-4 Mar 412 1-2 May 416 1-4 Jul 419 Sep 409 3-4 Dec 411 1-4 Mar 419 1-2 May 419 1-2 Jul 426 3-4 Sep 425 1-4 Dec 416 1-2 Jul 425 1-2 Dec 420 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 308 1-2 May 302 3-4 Jul 295 Sep 280 3-4 Dec 271 1-4 Mar 271 1-4 May 271 1-4 Jul 271 1-2 Sep 271 1-2 Dec 271 1-2 Jul 271 1-2 Sep 271 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 935 Mar 946 May 959 Jul 971 Aug 975 Sep 972 1-4 Nov 974 3-4 Jan 979 1-2 Mar 971 1-4 May 969 1-2 Jul 972 1-4 Aug 968 3-4 Sep 957 1-2 Nov 953 1-2 Jan 953 1-2 Mar 953 1-2 May 953 1-2 Jul 963 1-4 Aug 963 1-4 Sep 963 1-4 Nov 957 1-4 Jul 957 1-4 Nov 956 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 34.07 Mar 34.35 May 34.66 Jul 35.00 Aug 35.05 Sep 35.10 Oct 35.13 Dec 35.30 Jan 35.44 Mar 35.39 May 35.38 Jul 35.43 Aug 35.44 Sep 35.42 Oct 35.05 Dec 35.16 Jan 35.16 Mar 35.16 May 35.16 Jul 35.16 Aug 35.16 Sep 35.16 Oct 35.16 Dec 35.16 Jul 35.16 Oct 35.16 Dec 35.16 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 298.70 Mar 303.50 May 307.70 Jul 312.10 Aug 313.50 Sep 314.30 Oct 314.20 Dec 316.10 Jan 316.00 Mar 314.00 May 312.60 Jul 313.10 Aug 310.60 Sep 309.90 Oct 308.40 Dec 309.30 Jan 309.30 Mar 309.30 May 309.30 Jul 309.30 Aug 309.30 Sep 309.30 Oct 309.30 Dec 309.30 Jul 309.30 Oct 309.30 Dec 309.30