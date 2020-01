All Times EST

EASTERN CONFERENCE

W L Pct GB L10 Str Home Away Conf Milwaukee 32 6 .842 — 8-2 L-1 18-2 14-4 20-3 Boston 25 9 .735 5 8-2 L-1 14-2 11-7 18-6 Miami 26 10 .722 5 7-3 W-1 17-1 9-9 18-4 Toronto 24 13 .649 7½ 5-5 L-1 14-6 10-7 17-7 Philadelphia 24 14 .632 8 4-6 W-1 17-2 7-12 16-8 Indiana 23 14 .622 8½ 5-5 W-1 15-4 8-10 16-10 Orlando 17 20 .459 14½ 5-5 W-1 12-8 5-12 12-11 Brooklyn 16 19 .457 14½ 3-7 L-6 9-7 7-12 10-10 Charlotte 15 24 .385 17½ 3-7 L-1 7-12 8-12 10-15 Detroit 14 24 .368 18 3-7 W-1 8-10 6-14 10-18 Chicago 13 24 .351 18½ 4-6 L-4 7-13 6-11 9-15 Washington 12 24 .333 19 4-6 W-2 7-10 5-14 7-13 New York 10 26 .278 21 4-6 L-2 5-12 5-14 5-18 Cleveland 10 27 .270 21½ 4-6 L-5 6-14 4-13 6-22 Atlanta 8 29 .216 23½ 2-8 L-1 4-13 4-16 5-19

WESTERN CONFERENCE

W L Pct GB L10 Str Home Away Conf L.A. Lakers 29 7 .806 — 6-4 W-5 14-4 15-3 20-4 Denver 25 11 .694 4 7-3 W-1 15-4 10-7 14-6 Houston 24 11 .686 4½ 7-3 W-2 13-4 11-7 14-7 L.A. Clippers 26 12 .684 4 6-4 W-1 16-4 10-8 16-9 Utah 24 12 .667 5 9-1 W-6 13-3 11-9 15-7 Dallas 23 13 .639 6 5-5 W-1 11-8 12-5 13-6 Oklahoma City 20 16 .556 9 8-2 L-1 12-6 8-10 14-11 San Antonio 15 20 .429 13½ 5-5 W-1 11-9 4-11 9-12 Portland 16 22 .421 14 4-6 W-1 8-9 8-13 9-15 Memphis 15 22 .405 14½ 5-5 W-2 7-12 8-10 10-14 Minnesota 14 21 .400 14½ 4-6 W-2 5-11 9-10 6-16 Phoenix 14 22 .389 15 3-7 L-1 7-13 7-9 9-18 Sacramento 14 23 .378 15½ 2-8 W-1 8-10 6-13 10-14 New Orleans 12 25 .324 17½ 6-4 L-1 6-12 6-13 10-16 Golden State 9 29 .237 21 4-6 L-5 6-12 3-17 7-21

___

Monday's Games

Washington 99, Boston 94

Orlando 101, Brooklyn 89

Indiana 115, Charlotte 104

Philadelphia 120, Oklahoma City 113

Denver 123, Atlanta 115

Utah 128, New Orleans 126

Dallas 118, Chicago 110

San Antonio 126, Milwaukee 104

Sacramento 111, Golden State 98

Tuesday's Games

Detroit 115, Cleveland 113

Portland 101, Toronto 99

Oklahoma City at Brooklyn, 7:30 p.m.

Minnesota at Memphis, 8 p.m.

Sacramento at Phoenix, 9 p.m.

New York at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Wednesday's Games

Miami at Indiana, 7 p.m.

San Antonio at Boston, 7 p.m.

Toronto at Charlotte, 7 p.m.

Washington at Orlando, 7 p.m.

Denver at Dallas, 7:30 p.m.

Houston at Atlanta, 7:30 p.m.

Chicago at New Orleans, 8 p.m.

New York at Utah, 9 p.m.

Milwaukee at Golden State, 10 p.m.

Thursday's Games

Boston at Philadelphia, 7 p.m.

Cleveland at Detroit, 7 p.m.

Portland at Minnesota, 8 p.m.

Houston at Oklahoma City, 9:30 p.m.

Friday's Games

Atlanta at Washington, 7 p.m.

New Orleans at New York, 7:15 p.m.

Miami at Brooklyn, 7:30 p.m.

Indiana at Chicago, 8 p.m.

San Antonio at Memphis, 8 p.m.

Charlotte at Utah, 9 p.m.

Orlando at Phoenix, 9 p.m.

L.A. Lakers at Dallas, 9:45 p.m.

Milwaukee at Sacramento, 10 p.m.

Golden State at L.A. Clippers, 10:30 p.m.