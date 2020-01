CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 550 May 553 3-4 Jul 557 Sep 563 3-4 Dec 573 1-2 Mar 581 1-2 May 581 1-2 Jul 569 1-2 Sep 572 Dec 581 Mar 586 3-4 May 586 3-4 Jul 580 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 384 3-4 May 391 1-2 Jul 398 Sep 397 1-2 Dec 400 Mar 410 May 414 1-4 Jul 417 Sep 408 Dec 409 1-4 Mar 417 1-4 May 417 1-4 Jul 424 3-4 Sep 423 1-4 Dec 416 1-4 Jul 425 1-4 Dec 423 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 294 1-4 May 291 1-4 Jul 285 3-4 Sep 275 1-4 Dec 268 1-2 Mar 268 1-2 May 268 1-2 Jul 268 3-4 Sep 268 3-4 Dec 268 3-4 Jul 268 3-4 Sep 268 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 932 3-4 Mar 944 3-4 May 958 1-4 Jul 970 1-2 Aug 974 1-2 Sep 971 3-4 Nov 974 Jan 978 1-2 Mar 972 1-4 May 971 1-4 Jul 974 3-4 Aug 971 3-4 Sep 960 1-2 Nov 954 1-2 Jan 954 1-2 Mar 954 1-2 May 954 1-2 Jul 964 1-4 Aug 964 1-4 Sep 964 1-4 Nov 958 1-4 Jul 958 1-4 Nov 957 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 34.24 Mar 34.52 May 34.83 Jul 35.15 Aug 35.21 Sep 35.30 Oct 35.37 Dec 35.57 Jan 35.73 Mar 35.69 May 35.70 Jul 35.74 Aug 35.76 Sep 35.75 Oct 35.31 Dec 35.42 Jan 35.42 Mar 35.42 May 35.42 Jul 35.42 Aug 35.42 Sep 35.42 Oct 35.42 Dec 35.42 Jul 35.42 Oct 35.42 Dec 35.42 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 297.70 Mar 302.90 May 306.90 Jul 310.80 Aug 312.20 Sep 312.90 Oct 312.80 Dec 314.50 Jan 314.20 Mar 313.30 May 312.60 Jul 313.70 Aug 311.10 Sep 308.80 Oct 308.40 Dec 308.90 Jan 308.90 Mar 308.90 May 308.90 Jul 308.90 Aug 308.90 Sep 308.90 Oct 308.90 Dec 308.90 Jul 308.90 Oct 308.90 Dec 308.90