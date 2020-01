CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 560 1-4 May 563 1-4 Jul 565 Sep 571 Dec 580 1-4 Mar 588 1-2 May 587 3-4 Jul 574 3-4 Sep 577 Dec 585 1-4 Mar 592 1-4 May 592 1-4 Jul 586 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 391 1-2 May 398 Jul 404 Sep 403 Dec 404 1-2 Mar 413 1-2 May 417 Jul 420 Sep 410 1-2 Dec 411 3-4 Mar 419 3-4 May 419 3-4 Jul 426 3-4 Sep 425 1-4 Dec 417 Jul 426 Dec 424 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 298 May 294 3-4 Jul 288 1-2 Sep 280 1-4 Dec 271 3-4 Mar 271 3-4 May 271 3-4 Jul 272 Sep 272 Dec 272 Jul 272 Sep 272 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 944 1-4 Mar 956 1-4 May 969 1-2 Jul 981 Aug 984 1-2 Sep 980 Nov 980 3-4 Jan 983 1-2 Mar 975 May 973 1-2 Jul 976 1-4 Aug 973 1-4 Sep 962 Nov 955 1-4 Jan 955 1-4 Mar 955 1-4 May 955 1-4 Jul 965 Aug 965 Sep 965 Nov 959 Jul 959 Nov 958 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 34.97 Mar 35.24 May 35.52 Jul 35.80 Aug 35.82 Sep 35.88 Oct 35.91 Dec 36.05 Jan 36.13 Mar 36.00 May 35.99 Jul 35.98 Aug 36.00 Sep 35.97 Oct 35.46 Dec 35.57 Jan 35.57 Mar 35.57 May 35.57 Jul 35.57 Aug 35.57 Sep 35.57 Oct 35.57 Dec 35.57 Jul 35.57 Oct 35.57 Dec 35.57 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 300.60 Mar 305.60 May 309.30 Jul 312.70 Aug 313.80 Sep 314.20 Oct 313.60 Dec 315.00 Jan 313.90 Mar 312.00 May 312.00 Jul 313.00 Aug 310.10 Sep 308.70 Oct 306.80 Dec 306.80 Jan 306.80 Mar 306.80 May 306.80 Jul 306.80 Aug 306.80 Sep 306.80 Oct 306.80 Dec 306.80 Jul 306.80 Oct 306.80 Dec 306.80