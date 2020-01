New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Thursday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jan 2532 Down 8 Mar 2539 Down 2 Mar 2524 2565 2506 2532 Down 8 May 2532 2567 2513 2539 Down 2 Jul 2534 2562 2513 2536 unch Sep 2507 2545 2497 2519 Up 1 Dec 2460 2496 2452 2470 Up 2 Mar 2424 2455 2419 2436 Up 4 May 2418 2443 2415 2427 Up 5 Jul 2416 Up 6 Sep 2404 Up 5