CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 558 3-4 May 561 3-4 Jul 563 1-2 Sep 568 3-4 Dec 577 3-4 Mar 586 May 585 3-4 Jul 573 1-2 Sep 576 1-2 Dec 584 1-2 Mar 591 1-2 May 591 1-2 Jul 585 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 387 3-4 May 394 3-4 Jul 401 Sep 401 Dec 402 1-2 Mar 411 1-4 May 415 1-2 Jul 418 1-2 Sep 409 1-2 Dec 410 1-2 Mar 417 3-4 May 417 3-4 Jul 425 3-4 Sep 424 1-4 Dec 416 Jul 425 Dec 425 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 292 May 289 3-4 Jul 283 1-4 Sep 274 Dec 273 1-4 Mar 273 1-4 May 273 1-4 Jul 273 1-2 Sep 273 1-2 Dec 273 1-2 Jul 273 1-2 Sep 273 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 943 Mar 955 1-2 May 968 3-4 Jul 979 3-4 Aug 983 Sep 978 1-2 Nov 978 3-4 Jan 981 1-4 Mar 972 1-2 May 970 Jul 973 1-4 Aug 970 1-4 Sep 959 Nov 952 1-2 Jan 952 1-2 Mar 952 1-2 May 952 1-2 Jul 962 1-4 Aug 962 1-4 Sep 962 1-4 Nov 957 Jul 957 Nov 956 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 34.49 Mar 34.77 May 35.06 Jul 35.36 Aug 35.37 Sep 35.41 Oct 35.43 Dec 35.57 Jan 35.56 Mar 35.44 May 35.39 Jul 35.41 Aug 35.44 Sep 35.48 Oct 34.98 Dec 35.08 Jan 35.08 Mar 35.08 May 35.08 Jul 35.08 Aug 35.08 Sep 35.08 Oct 35.08 Dec 35.08 Jul 35.08 Oct 35.08 Dec 35.08 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 299.90 Mar 304.70 May 308.50 Jul 312.00 Aug 313.20 Sep 313.90 Oct 313.30 Dec 314.90 Jan 313.90 Mar 311.60 May 311.90 Jul 312.90 Aug 309.70 Sep 307.40 Oct 306.40 Dec 306.70 Jan 306.70 Mar 306.70 May 306.70 Jul 306.70 Aug 306.70 Sep 306.70 Oct 306.70 Dec 306.70 Jul 306.70 Oct 306.70 Dec 306.70