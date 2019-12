CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 556 May 559 Jul 561 Sep 566 1-4 Dec 575 1-4 Mar 583 1-2 May 582 1-2 Jul 570 1-2 Sep 573 1-2 Dec 581 1-2 Mar 588 1-2 May 588 1-2 Jul 586 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 388 1-4 May 395 1-4 Jul 401 1-2 Sep 401 1-2 Dec 403 Mar 412 May 416 1-2 Jul 419 1-2 Sep 410 Dec 411 1-2 Mar 417 3-4 May 417 3-4 Jul 426 1-2 Sep 425 Dec 416 3-4 Jul 425 3-4 Dec 426 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 290 1-2 May 287 3-4 Jul 284 Sep 276 3-4 Dec 273 1-4 Mar 273 1-4 May 273 1-4 Jul 273 1-2 Sep 273 1-2 Dec 273 1-2 Jul 273 1-2 Sep 273 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 939 1-2 Mar 952 1-2 May 966 Jul 977 1-2 Aug 981 Sep 976 1-2 Nov 977 Jan 979 3-4 Mar 970 1-2 May 969 Jul 972 1-4 Aug 969 3-4 Sep 958 1-2 Nov 951 1-2 Jan 951 1-2 Mar 951 1-2 May 951 1-2 Jul 961 1-4 Aug 961 1-4 Sep 961 1-4 Nov 955 1-2 Jul 955 1-2 Nov 954 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 35.17 Mar 35.45 May 35.75 Jul 36.04 Aug 36.05 Sep 36.10 Oct 36.13 Dec 36.27 Jan 36.28 Mar 36.14 May 36.07 Jul 36.13 Aug 36.16 Sep 36.20 Oct 35.60 Dec 35.71 Jan 35.71 Mar 35.71 May 35.71 Jul 35.71 Aug 35.71 Sep 35.71 Oct 35.71 Dec 35.71 Jul 35.71 Oct 35.71 Dec 35.71 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 297.50 Mar 302.30 May 306.10 Jul 309.80 Aug 311.10 Sep 311.80 Oct 311.20 Dec 312.90 Jan 311.90 Mar 309.80 May 309.80 Jul 311.00 Aug 308.70 Sep 306.50 Oct 306.10 Dec 306.20 Jan 306.20 Mar 306.20 May 306.20 Jul 306.20 Aug 306.20 Sep 306.20 Oct 306.20 Dec 306.20 Jul 306.20 Oct 306.20 Dec 306.20