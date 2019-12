CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 556 1-4 May 558 1-2 Jul 559 3-4 Sep 564 3-4 Dec 573 1-2 Mar 581 1-4 May 580 1-2 Jul 569 Sep 572 1-4 Dec 580 Mar 586 1-2 May 586 1-2 Jul 586 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 390 May 396 3-4 Jul 402 3-4 Sep 402 1-4 Dec 403 1-2 Mar 412 1-4 May 416 1-2 Jul 419 1-4 Sep 409 3-4 Dec 410 1-2 Mar 417 May 417 Jul 426 3-4 Sep 425 1-4 Dec 416 Jul 425 Dec 425 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 288 1-2 May 285 1-2 Jul 282 3-4 Sep 272 Dec 267 1-2 Mar 267 1-2 May 267 1-2 Jul 267 3-4 Sep 267 3-4 Dec 267 3-4 Jul 267 3-4 Sep 267 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 929 1-2 Mar 941 1-2 May 955 1-4 Jul 966 3-4 Aug 970 3-4 Sep 968 Nov 969 3-4 Jan 973 Mar 965 1-4 May 963 1-4 Jul 967 Aug 964 Sep 952 3-4 Nov 948 1-2 Jan 948 1-2 Mar 948 1-2 May 948 1-2 Jul 958 1-4 Aug 958 1-4 Sep 958 1-4 Nov 950 1-2 Jul 950 1-2 Nov 949 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 34.73 Mar 35.04 May 35.32 Jul 35.61 Aug 35.64 Sep 35.69 Oct 35.71 Dec 35.85 Jan 35.86 Mar 35.72 May 35.65 Jul 35.72 Aug 35.75 Sep 35.79 Oct 35.23 Dec 35.34 Jan 35.34 Mar 35.34 May 35.34 Jul 35.34 Aug 35.34 Sep 35.34 Oct 35.34 Dec 35.34 Jul 35.34 Oct 35.34 Dec 35.34 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 295.40 Mar 300.40 May 304.30 Jul 308.00 Aug 309.30 Sep 310.10 Oct 309.90 Dec 311.60 Jan 311.10 Mar 309.20 May 309.20 Jul 310.30 Aug 307.30 Sep 306.00 Oct 306.00 Dec 306.30 Jan 306.30 Mar 306.30 May 306.30 Jul 306.30 Aug 306.30 Sep 306.30 Oct 306.30 Dec 306.30 Jul 306.30 Oct 306.30 Dec 306.30