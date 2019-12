CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 549 May 551 3-4 Jul 553 1-2 Sep 558 3-4 Dec 568 Mar 576 1-4 May 575 3-4 Jul 565 1-2 Sep 568 3-4 Dec 576 1-2 Mar 583 1-4 May 583 1-4 Jul 583 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 388 1-2 May 395 1-4 Jul 401 1-4 Sep 401 Dec 402 3-4 Mar 411 3-4 May 416 1-2 Jul 419 3-4 Sep 409 3-4 Dec 411 Mar 417 May 417 Jul 427 1-2 Sep 426 1-2 Dec 416 1-2 Jul 425 1-2 Dec 425 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 283 May 281 1-2 Jul 278 Sep 269 1-2 Dec 266 1-4 Mar 266 1-4 May 266 1-4 Jul 266 1-2 Sep 266 1-2 Dec 266 1-2 Jul 266 1-2 Sep 266 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 937 3-4 Mar 946 1-2 May 959 1-2 Jul 970 1-4 Aug 974 1-2 Sep 970 1-2 Nov 972 1-4 Jan 975 1-4 Mar 967 May 964 1-2 Jul 967 3-4 Aug 964 1-2 Sep 953 1-4 Nov 948 3-4 Jan 948 3-4 Mar 948 3-4 May 948 3-4 Jul 958 1-2 Aug 958 1-2 Sep 958 1-2 Nov 950 3-4 Jul 950 3-4 Nov 949 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 34.38 Mar 34.67 May 34.95 Jul 35.25 Aug 35.30 Sep 35.37 Oct 35.37 Dec 35.48 Jan 35.49 Mar 35.36 May 35.31 Jul 35.38 Aug 35.41 Sep 35.45 Oct 34.91 Dec 35.03 Jan 35.03 Mar 35.03 May 35.03 Jul 35.03 Aug 35.03 Sep 35.03 Oct 35.03 Dec 35.03 Jul 35.03 Oct 35.03 Dec 35.03 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 299.50 Mar 304.00 May 307.40 Jul 310.80 Aug 311.90 Sep 312.60 Oct 312.40 Dec 314.10 Jan 313.30 Mar 310.60 May 310.40 Jul 311.10 Aug 308.70 Sep 307.40 Oct 306.80 Dec 307.20 Jan 307.20 Mar 307.20 May 307.20 Jul 307.20 Aug 307.20 Sep 307.20 Oct 307.20 Dec 307.20 Jul 307.20 Oct 307.20 Dec 307.20