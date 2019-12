CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 545 1-4 May 548 3-4 Jul 550 3-4 Sep 555 3-4 Dec 564 1-2 Mar 573 May 572 1-2 Jul 559 3-4 Sep 562 3-4 Dec 570 3-4 Mar 577 1-2 May 577 1-2 Jul 577 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 386 1-2 May 393 Jul 398 3-4 Sep 398 1-2 Dec 400 1-2 Mar 409 1-4 May 414 1-4 Jul 417 3-4 Sep 409 Dec 409 3-4 Mar 413 3-4 May 413 3-4 Jul 425 3-4 Sep 424 3-4 Dec 414 Jul 414 Dec 414 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 297 1-4 May 293 1-2 Jul 284 1-4 Sep 272 1-2 Dec 269 3-4 Mar 269 3-4 May 269 3-4 Jul 270 Sep 270 Dec 270 Jul 270 Sep 270 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 924 1-2 Mar 936 1-4 May 950 Jul 962 Aug 966 Sep 963 3-4 Nov 966 1-4 Jan 969 1-4 Mar 960 3-4 May 959 1-4 Jul 962 1-4 Aug 960 1-4 Sep 949 Nov 948 1-4 Jan 948 1-4 Mar 948 1-4 May 948 1-4 Jul 958 Aug 958 Sep 958 Nov 947 1-2 Jul 947 1-2 Nov 946 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 33.79 Mar 34.07 May 34.37 Jul 34.67 Aug 34.72 Sep 34.76 Oct 34.74 Dec 34.83 Jan 34.84 Mar 34.80 May 34.87 Jul 34.98 Aug 35.01 Sep 35.05 Oct 34.69 Dec 34.81 Jan 34.81 Mar 34.81 May 34.81 Jul 34.81 Aug 34.81 Sep 34.81 Oct 34.81 Dec 34.81 Jul 34.81 Oct 34.81 Dec 34.81 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 298.40 Mar 302.70 May 306.20 Jul 309.60 Aug 310.70 Sep 311.40 Oct 311.20 Dec 313.20 Jan 312.20 Mar 308.90 May 307.40 Jul 307.70 Aug 306.30 Sep 305.70 Oct 305.50 Dec 306.60 Jan 306.60 Mar 306.60 May 306.60 Jul 306.60 Aug 306.60 Sep 306.60 Oct 306.60 Dec 306.60 Jul 306.60 Oct 306.60 Dec 306.60