CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 556 1-4 May 559 Jul 559 Sep 563 1-4 Dec 571 1-2 Mar 579 1-2 May 577 1-2 Jul 565 Sep 567 3-4 Dec 575 1-2 Mar 582 3-4 May 582 3-4 Jul 582 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 390 May 396 1-2 Jul 402 1-4 Sep 400 1-4 Dec 402 Mar 411 1-2 May 416 1-4 Jul 419 1-2 Sep 408 3-4 Dec 410 Mar 410 May 410 Jul 426 1-2 Sep 426 1-2 Dec 415 1-4 Jul 415 1-4 Dec 415 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 306 1-2 May 302 1-4 Jul 292 3-4 Sep 280 1-2 Dec 275 1-2 Mar 275 1-2 May 275 1-2 Jul 275 3-4 Sep 275 3-4 Dec 275 3-4 Jul 275 3-4 Sep 275 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 928 3-4 Mar 940 3-4 May 954 1-4 Jul 966 Aug 969 1-4 Sep 965 Nov 966 1-2 Jan 969 Mar 959 1-2 May 957 1-2 Jul 960 Aug 957 1-4 Sep 946 Nov 946 1-2 Jan 946 1-2 Mar 946 1-2 May 946 1-2 Jul 956 1-4 Aug 956 1-4 Sep 956 1-4 Nov 945 3-4 Jul 945 3-4 Nov 945 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 33.82 Mar 34.10 May 34.36 Jul 34.62 Aug 34.65 Sep 34.68 Oct 34.66 Dec 34.75 Jan 34.76 Mar 34.73 May 34.79 Jul 34.89 Aug 34.93 Sep 34.97 Oct 34.63 Dec 34.75 Jan 34.75 Mar 34.75 May 34.75 Jul 34.75 Aug 34.75 Sep 34.75 Oct 34.75 Dec 34.75 Jul 34.75 Oct 34.75 Dec 34.75 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 302.30 Mar 306.40 May 309.30 Jul 312.20 Aug 313.10 Sep 313.50 Oct 312.70 Dec 314.30 Jan 312.70 Mar 309.10 May 308.00 Jul 308.30 Aug 307.80 Sep 306.80 Oct 305.90 Dec 307.40 Jan 307.40 Mar 307.40 May 307.40 Jul 307.40 Aug 307.40 Sep 307.40 Oct 307.40 Dec 307.40 Jul 307.40 Oct 307.40 Dec 307.40