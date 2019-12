CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 549 3-4 May 551 1-4 Jul 551 1-4 Sep 555 1-2 Dec 564 1-4 Mar 572 1-4 May 571 Jul 561 1-4 Sep 563 3-4 Dec 574 1-2 Mar 579 1-2 May 579 1-2 Jul 579 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 388 May 394 3-4 Jul 400 1-4 Sep 398 1-2 Dec 400 1-4 Mar 409 3-4 May 415 Jul 418 Sep 409 1-2 Dec 411 1-2 Mar 411 1-2 May 411 1-2 Jul 427 3-4 Sep 427 3-4 Dec 415 1-2 Jul 415 1-2 Dec 415 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 307 1-2 May 303 Jul 293 1-2 Sep 281 1-4 Dec 269 1-2 Mar 269 1-2 May 269 1-2 Jul 269 3-4 Sep 269 3-4 Dec 269 3-4 Jul 269 3-4 Sep 269 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 922 Mar 936 May 950 Jul 962 Aug 965 1-2 Sep 961 1-4 Nov 962 1-2 Jan 965 1-4 Mar 957 3-4 May 956 3-4 Jul 958 3-4 Aug 956 3-4 Sep 945 1-2 Nov 945 1-4 Jan 945 1-4 Mar 945 1-4 May 945 1-4 Jul 955 Aug 955 Sep 955 Nov 944 1-2 Jul 944 1-2 Nov 944 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 33.14 Mar 33.43 May 33.70 Jul 33.95 Aug 34.01 Sep 34.07 Oct 34.07 Dec 34.22 Jan 34.29 Mar 34.37 May 34.53 Jul 34.70 Aug 34.76 Sep 34.86 Oct 34.59 Dec 34.71 Jan 34.71 Mar 34.71 May 34.71 Jul 34.71 Aug 34.71 Sep 34.71 Oct 34.71 Dec 34.71 Jul 34.71 Oct 34.71 Dec 34.71 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 301.30 Mar 305.80 May 308.90 Jul 312.10 Aug 313.30 Sep 313.90 Oct 313.40 Dec 315.20 Jan 314.20 Mar 310.80 May 309.70 Jul 309.30 Aug 308.80 Sep 308.30 Oct 308.00 Dec 307.20 Jan 307.20 Mar 307.20 May 307.20 Jul 307.20 Aug 307.20 Sep 307.20 Oct 307.20 Dec 307.20 Jul 307.20 Oct 307.20 Dec 307.20